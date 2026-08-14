Tenerife se prepara para acoger desde el domingo el Mundial sub-18 de waterpolo

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Santa Cruz de Tenerife, 14 ago (EFE).- El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife de Puerto de la Cruz acogerá desde este domingo 16 y hasta el próximo 23 de agosto el campeonato del mundo sub-18 de waterpolo femenino.

La isla disfrutará de ocho días de competición de máximo nivel con la participación de 20 selecciones de los cinco continentes.

El encuentro inaugural tendrá lugar este domingo a partir de las 9:00 de la mañana con la celebración del Turquía-Nueva Zelanda, mientras que el turno de la selección española llegará en horario de tarde, a partir de las 19:30, con el primer choque ante Croacia.

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La selección nacional llega a tierras tinerfeñas con el objetivo de reeditar el oro conseguido en la última edición celebrada en 2024 en China.

España ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Croacia, China y Estados Unidos y por el otro lado del cuadro, en el bombo A, se encuentran Países Bajos, Hungría, Grecia e Italia.

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Estos ocho equipos actuarán como cabezas de serie y jugarán una primera fase con formato tradicional de todos contra todos disputando tres encuentros por selección.

El resto de grupos, del C al F, están compuestos por doce conjuntos distribuidos en grupos de tres.

El grupo C estará formado por Nueva Zelanda, Colombia y Turquía, el grupo D, por Malta, Canadá y Alemania, el bombo E, por Sudáfrica, Israel y Zimbabue; y el F, por Australia, Serbia y Brasil.

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En la presentación del evento, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha declarado que con la celebración de este mundial la isla demuestra “su capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos internacionales”. EFE

ip/asd