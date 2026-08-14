El sudafricano Dithejane le da triunfo al Chicago Fire, que elimina a Cruz Azul

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El sudafricano Puso Dithejane convirtió hoy dos goles, uno de último minuto, para darle al Chicago Fire un triunfo por 1-2 sobre Cruz Azul, clasificarse como líder de los equipos de la MLS en la Leagues Cup y eliminar al cuadro celeste.

Con un golpe de derecha de Dithejane en el 67 y una diana suya a pase del suizo Maren Haile Selassie, en el 90+3, los estadounidenses terminaron la fase de grupos con pase de perfecto y echaron del torneo a los Azules, que descontaron con un tanto del argentino Nicolás Ibáñez.

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Fue un partido parejo que parecía terminar empatado, cuando Dithejane sacó provecho de un error de la defensa y decidió el encuentro.

Antes, el América empató 1-1 con el Austin y, aunque perdió en penaltis en busca de ganar un punto extra, se clasificó a la fase de los ocho mejores con siete unidades, dos menos que el León, líder entre los cuadros mexicanos con tres victorias en tres salidas y nueve puntos.

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Un autogol de Jon Gallaguer en el minuto 48 puso delante a los azulcremas, pero el albanés Myrto Uzuni empató en el 67 con un gol de derecha para provocar la serie de penaltis, que su equipo ganó por 6-5.

Chicago Fire, con nueve unidades; Austin y Columbus Crew, con ocho; y Real Salt Lake, con siete, fueron los clasificados de la MLS a la fase de cuartos, en la que por México jugarán León, con nueve puntos; América (7), Toluca y Monterrey, ambos con seis.

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Este jueves Santos Laguna y Necaxa, que llegaron eliminados a la última jornada, sacaron la cara por México y se impusieron a Philadephia Union y New York FC, respectivamente.

Los argentinos Ramiro Sordo y Ezequiel Bullaude anotaron por el Santos, que concluyó con un triunfo y dos reveses, mismo balance que el Necaxa, ganador por 1-2 del New York.

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El uruguayo Agustín Oliveros medió un gol en propia puerta, pero los mexicanos reaccionaron y vencieron con anotaciones de los colombianos Juan Valencia y Juan Torres.

Los cuartos de final se jugarán la última semana de este mes con los partidos Chicago-Monterrey, Austin-Toluca, León-Real Salt Lake y América-Columbus Crew.

Este jueves el Timbers enfrentará al Tijuana, en un partido entre dos cuadros eliminados.EFE