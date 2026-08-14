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Comienza a mediodía la operación especial de Tráfico del fin de semana del 15 de agosto

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Madrid, 14 ago (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de este mediodía un dispositivo especial de cara al fin de semana de este 15 de agosto, en el que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.

El operativo, que comenzará a las 15:00 horas de este viernes y finalizará a las 00:00 horas del domingo, reforzará la vigilancia tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria, para controlar los desplazamientos por vacaciones y el cambio de quincena.

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En este fin de semana, en el que muchos pueblos celebran sus fiestas patronales, la DGT desplegará un dispositivo que busca garantizar el cumplimiento de las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico por medio de radares, cámaras camufladas, medios aéreos de vigilancia y vehículos de paisano.

La circulación de transportes especiales y camiones de mercancías en determinados tramos se verá restringida, y se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos.

El flujo de tráfico aumentará durante todo el fin de semana, con especial intensidad entre las 16:00 y las 23:00 horas del viernes y domingo, cuando se prevén retenciones a la salida y entrada de los grandes núcleos urbanos.

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La afluencia se mantendrá durante las primeras horas del sábado 15 en los desplazamientos de corto recorrido, de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

La DGT, que recomienda planificar el viaje con antelación y evitar las horas más conflictivas, también intensificará los controles de velocidad, alcoholemia y drogas durante este fin de semana. EFE

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