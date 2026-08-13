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Viernes, 14 de agosto de 2026

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FÚTBOL PRETEMPORADA

Redacción deportes. El Atlético de Madrid completa este viernes sus partidos de pretemporada frente al Marsella con el probable estreno ya de Alejandro Grimaldo, más rodaje para Pablo Barrios y Kang in Lee, el retorno de Giuliano Simeone y la duda de si habrá minutos para los últimos mundialistas en llegar, a cinco días del estreno liguero frente al Málaga. Además, el Athletic Club disputa en Bérgamo el Trofeo Bortolotti frente al Atalanta.

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(Texto)

.  LaLiga EA Sports. Presentación de la primera jornada

. Previas de los partidos de la 1ª jornada Alavés-Getafe y Sevilla-Rayo Vallecano.

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ATLETISMO EUROPEOS

Redacción Deportes. La quinta jornada de los Europeos de Birmingham (Reino Unido) incluye las finales de Los 10.000 metros femeninos con Carla Gallardo e Idaira Prieto; de disco, con Inés López, y de los 400 vallas con Jesús David Delgado. También se disputará la primera ronda del 4x400 de mujeres y del 1.500 masculino con Adrián Ben, Mariano García y Carlos Saéz, y el inicio de la jabalina con Yulenmis Aguilar y del heptatlón con María Vicente y Sofía Cosculluela.

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(Texto) (Foto)

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este viernes la quinta jornada en la piscina de Saint-Denis, con las finales masculinas de 200 libre y 50 metros espalda y las femeninas de 100 mariposa, 200 braza y 1.500, además del 4x100 libre mixto.

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GIMNASIA RÍTMICA MUNDIALES

Redacción deportes. Las primeras medallas de los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) se conocerán este viernes, cuando se disputa la final individual del concurso completo, cuyas tres primeras clasificadas conseguirán billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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PÁDEL ENTREVISTA

Madrid. El presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Javier Rodríguez Piris, considera justificado que España y, en concreto, Madrid, sea sede de uno de los torneos grandes del circuito de Premier Padel, el más prestigioso del mundo, al ser el país con mayor número de jugadores, clubes, licencias federativas y pistas. Por Carlos Pérez Gil

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de 10.000 metros, lanzamiento de disco y 800 metros, y masculinas de salto de altura, 400 vallas y 200 metros

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CICLISMO

- Volta a Portugal (hasta 16). 8ª etapa: Melgaço-Fafe, de 166,8 km.

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FÚTBOL

-  LaLiga EA Sports. Presentación de la primera jornada

. Previas de los partidos de la 1ª jornada Alavés-Getafe y Sevilla-Rayo Vallecano.

- Seguimiento del mercado de fichajes a pocas horas de que empiece LaLiga EA Sports.

- Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper (9.30)

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada a las 10.00 en su ciudad deportiva

- LaLiga Hypermotion. 1ª jornada: Real Sociedad B-Castellón (20.30).

. Previas de los partidos Andorra-Ceuta, Cádiz-Celta Fortuna, Oviedo-Granada y Mallorca-Valladolid.

- Amistosos Marsella-Atlético de Madrid (17.30) y Atalanta-Athletic (Trofeo Bortolotti) (20.45).

- Portugal. 2ª jornada: Sporting-Vitoria Guimaraes

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16. Clasificación juniors, que sirve para las medallas de equipos y de concurso completo (10.30)

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GIMNASIA RÍTMICA

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16). Concurso completo. Final (16.00-20.40)

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GOLF

- DP World Tour. Campeonato de Dinamarca, en el Great Northern de Kerteminde (hasta 17).

- PGA Tour. FedEx St. Jude Championship, en Memphis (hasta 17).

- LIV. Torneo de Indianapolis (EEUU) (hasta el 23)

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Cuarta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculina de 50 braza, femenina de 1.500 libre y mixta de 4x100 libre.

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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