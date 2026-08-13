Preocupa el viento en el incendio de Huelva, mientras el de Huesca suma ya 8.000 hectáreas

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Madrid, 13 ago (EFE).- Las rachas de viento preocupan de cara a las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva), que ha recorrido más de 31.000 hectáreas, mientras el de Las Peñas de Riglos (Huesca) suma 8.000 hectáreas y un nuevo foco en Caboalles (León) obliga a desalojar a 25 personas.

Un total de 31 medios aéreos trabajan desde las 13:00 en el incendio forestal declarado el jueves pasado en Niebla, que amenaza con convertirse en la mayor tragedia ambiental de Andalucía al haber superado, con un área estimada de 27.800 hectáreas, la superficie calcinada por el fuego de Minas de Riotinto (Huelva) en 2004.

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El dispositivo terrestre está compuesto por unos 650 efectivos: 305 del dispositivo antiincendios andaluz Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 32 de la Brif La Iglesuela de Toledo y de Pinofranqueado, 17 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

Tras haber contenido el frente activo en dos tercios del sector norte, los equipos de extinción buscan volcar la mayor cantidad de recursos en la zona este, actualmente la más activa.

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Se esperaba que a partir de las 19:00 horas hubiera un giro de viento con rachas superiores a 35 km/h y humedades relativas por debajo del 40 %, así como que se pudieran volver a repetir importantes fenómenos convectivos.

Aunque se mantiene el desalojo de más de 650 personas, los avances en el sector norte han permitido el regreso a sus viviendas de los primeros 60 vecinos evacuados.

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El incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue activo, afecta ya a unas 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a cerca de 900 personas de doce poblaciones -Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués, Botaya, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia- y del campin Pirineos, junto a la carretera N-240.

Durante la jornada, técnicos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han extraído del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña los restos óseos del Pabellón Real, así como otros bienes como la indumentaria del X Conde de Aranda ante el avance del fuego hacia este y el cenobio nuevo.

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El incendio forestal de nivel 2 de gravedad potencial declarado este jueves pasadas las 16:30 en Caboalles de Abajo (León) ha obligado a desalojar de forma preventiva a 25 personas y a movilizar 30 medios terrestres y aéreos.

A las dificultades derivadas de la evolución del fuego se suman las condiciones meteorológicas adversas: según el operativo autonómico, en la zona se registraban rachas de viento de entre 30 y 40 km/h que se espera que disminuyan durante la madrugada, cuando aumentará la humedad.

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El terreno calcinado en España en lo que va de año ha aumentado casi un 19 % en la última semana, la tercera peor de 2026, y se eleva ya a 265.457 hectáreas, según datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Entre el 6 y el 12 de agosto, la superficie quemada ascendió a 42.225 hectáreas, once veces más que la semana anterior. Aunque estas cifras son elevadas, se mantienen lejos de las registradas en las peores semanas del año pasado (144.158 hectáreas en las mismas fechas de 2025). EFE

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(foto)