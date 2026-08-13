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Infancia reúne a las comunidades por los menores de Ceuta con la ausencia anunciada de Vox

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, a la que los Gobiernos donde Vox tiene competencias en Infancia no acudirán, según han anunciado.

Se trata de una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano técnico presidido por el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, que sirve de preparación de la posterior Sectorial, que se celebrará a finales de agosto con la ministra titular, Sira Rego, y los consejeros del ramo.

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La cita de este jueves tendrá lugar a partir de las 11:00 horas de forma telemática con las direcciones generales de Infancia de las distintas comunidades autónomas y los Gobiernos de las comunidades donde Vox ostenta estas competencias -Castilla y León, Aragón y Extremadura- ya han anunciado que no acudirán.

No lo harán porque rechazan el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas, como la ciudad autónoma, a otras comunidades para su mejor atención, y porque también se oponen a la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a Ceuta para acoger a los menores.

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De hecho, el único punto del día de la Comisión es la elevación a la Conferencia de este crédito extraordinario, aunque también servirá para fijar la fecha de la Conferencia Sectorial y su orden del día.

La mayor parte de las comunidades han confirmado que asistirán a la reunión, mientras que otras como Madrid, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Andalucía -esta última también gobernada por PP y Vox aunque en este caso es el primero el que regenta las competencias en Infancia- no han aclarado su postura. EFE

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