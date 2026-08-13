El Tottenham recibe a Pedro Porro con un enorme pasillo de honor

Guardar

Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- El jugador extremeño del Tottenham y campeón del mundo con la Selección Española, Pedro Porro, se reincorporó este jueves a los entrenamientos por primera vez desde que ganó el Mundial de 2026 y fue recibido con un pasillo de honor que formaron los jugadores, cantera y trabajadores del club.

El lateral derecho de España fue titular en cinco de los siete partidos de su selección en el torne; y contribuyó al gran éxito de la Roja con dos goles, uno ante Austria y el segundo en las semifinales contra Francia.

PUBLICIDAD

Porro se convierte así en el cuarto jugador del Tottenham en levantar el trofeo del mundo- junto al inglés Jimmy Greaves (1966), el francés Hugo Lloris (2018) y el argentino Cristian Romero (2022)- por lo que el español se encontró, a su llegada, un inmenso pasillo formado por sus compañeros de equipo, entrenadores y personal, así como jugadores de la academia y categorías inferiores que no dejaron de aplaudirle.

Sonriente, dando la mano a sus compañeros y un intenso abrazo con su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, el lateral derecho llegó al final del recorrido donde dedicó, en inglés, unas palabras de agradecimiento a todos los presentes.

PUBLICIDAD

"Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo. Lo más importante es la conexión que tenemos, la familia, muchas gracias por todo. Así que vamos a por todo porque va a ser un gran año para nosotros", dijo Pedro Porro, que terminó entre aplausos. EFE