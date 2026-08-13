Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Tottenham recibe a Pedro Porro con un enorme pasillo de honor

Guardar

Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- El jugador extremeño del Tottenham y campeón del mundo con la Selección Española, Pedro Porro, se reincorporó este jueves a los entrenamientos por primera vez desde que ganó el Mundial de 2026 y fue recibido con un pasillo de honor que formaron los jugadores, cantera y trabajadores del club.

El lateral derecho de España fue titular en cinco de los siete partidos de su selección en el torne; y contribuyó al gran éxito de la Roja con dos goles, uno ante Austria y el segundo en las semifinales contra Francia.

PUBLICIDAD

Porro se convierte así en el cuarto jugador del Tottenham en levantar el trofeo del mundo- junto al inglés Jimmy Greaves (1966), el francés Hugo Lloris (2018) y el argentino Cristian Romero (2022)- por lo que el español se encontró, a su llegada, un inmenso pasillo formado por sus compañeros de equipo, entrenadores y personal, así como jugadores de la academia y categorías inferiores que no dejaron de aplaudirle.

Sonriente, dando la mano a sus compañeros y un intenso abrazo con su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, el lateral derecho llegó al final del recorrido donde dedicó, en inglés, unas palabras de agradecimiento a todos los presentes.

PUBLICIDAD

"Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo. Lo más importante es la conexión que tenemos, la familia, muchas gracias por todo. Así que vamos a por todo porque va a ser un gran año para nosotros", dijo Pedro Porro, que terminó entre aplausos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un electricista aclara que hay que desenchufar el cargador del móvil no por consumo, sino por seguridad

La prueba muestra qué ocurre con el consumo y la temperatura del adaptador una vez que el teléfono deja de estar conectado

Un electricista aclara que hay que desenchufar el cargador del móvil no por consumo, sino por seguridad

Salsa de calabaza: una receta dulce y llamativa para mejorar tus platos y acompañar a tus guarniciones, pastas o pescados

Es fácil de hacer y una opción interesante para ampliar tu catálogo gastronómico

Salsa de calabaza: una receta dulce y llamativa para mejorar tus platos y acompañar a tus guarniciones, pastas o pescados

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 8 de agosto

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 8 de agosto

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 10 de agosto

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 10 de agosto

Salen a la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa

El acta matrimonial, difundida por Telecinco, confirmó también la hora y el lugar exacto del enlace del verano

Salen a la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Así funciona una evacuación cuando un incendio forestal amenaza las casas: quién decide, cómo se sale y qué hacer si el fuego bloquea la ruta

Vivas exige a Marlaska el retorno a Marruecos de los 5.000 migrantes que aún están en Ceuta: “Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la Península”

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Esto es lo que dice la ley si encontramos petróleo en el jardín de casa

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

DEPORTES

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Ferran Torres hace las maletas: principio de acuerdo entre el FC Barcelona y PSG por 50 millones de euros

Un experto en salud deportiva advierte a Carlos Alcaraz: “El US Open reúne todos los factores de riesgo para la salud de los atletas”

El secreto de los zurdos en el deporte: la ventaja que nace en la rareza y que comparten Rafa Nadal, Carolina Marín o Lamine Yamal

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León