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El estreno de Peñarol marca una etapa en la que Nacional está obligado a ganar

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Montevideo, 13 ago (EFE).- El estreno de Peñarol en el Torneo Clausura uruguayo marcará este fin de semana una segunda jornada en la que Nacional está obligado a ganar, tras debutar con una derrota que dejó a su cuerpo técnico en el punto de mira.

El pasado sábado, el encuentro que el Aurinegro iba a disputar ante Montevideo City se suspendió por una falla en la red lumínica del estadio y esto llevó a que los de Diego Aguirre se quedaran sin actividad.

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De acuerdo con esto, su duelo del domingo frente a Central Español será el primero en un Clausura en el que buscarán el título y mantener la primera posición de la Tabla Anual acumulada para afrontar las finales de la Liga Uruguaya con ventaja deportiva.

Lesionado, el central Nahuel Herrera será baja y es prácticamente un hecho que esto llevará a que los centrales sean Lucas Ferreira y Mauricio Lemos.

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También el domingo, Progreso recibirá a Deportivo Maldonado y Liverpool visitará a Defensor Sporting.

Un día antes, Nacional se medirá con Racing en un duelo que el Tricolor afrontará con su cuerpo técnico atravesando un momento crítico, aunque con la buena noticia de que podrá contar nuevamente con el goleador Maximiliano Gómez.

Bajo las órdenes de Jorge Bava, el equipo acabó séptimo a nueve punto del campeón en un Torneo Apertura en el que el entrenador asumió en la octava jornada, luego de la salida de Jadson Viera.

Además, quedó afuera de la primera fase de una Libertadores con ocho puntos ganados de 18 posibles, fue eliminado por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, finalizó segundo en su grupo del Intermedio y no pudo acceder a la final y se estrenó en el Clausura con una derrota.

Luego de ese último partido, Bava fue recibido por los directivos del club en una reunión en la que analizaron el presente del Tricolor y en la que fue ratificado para seguir en el cargo.

No obstante, una nueva derrota podría poner fin a su ciclo, que hasta el momento es de 24 encuentros, con once victorias, tres empates y diez derrotas.

También el sábado, Cerro recibirá a Albion, Montevideo City Torque visitará a Juventud y Montevideo Wanderers se medirá con Cerro Largo.

En tanto, este viernes, el duelo Boston River-Danubio abrirá la segunda etapa.

- Encuentros de la segunda jornada del Torneo Clausura:

14.08: Boston River-Danubio.

15.08: Cerro-Albion, Juventud-Montevideo City Torque, Racing-Nacional, Montevideo Wanderers-Cerro Largo.

16.08: Progreso-Deportivo Maldonado, Defensor-Liverpool, Peñarol-Central Español. EFE

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