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Detenidos en Alcalá del Río (Sevilla) tras un tiroteo después de intentar robar en un bar

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Alcalá del Río (Sevilla), 13 ago (EFE).- La Policía Local y la Guardia Civil de Alcalá del Río (Sevilla) han detenido a los dos presuntos autores de un intento de robo en un conocido establecimiento de hostelería de la localidad, tras una persecución con intercambio de disparos después de ser sorprendidos en el interior del local.

En sus redes sociales oficiales, la Policía ha informado de que los ahora detenidos fueron sorprendidos mientras intentaban cometer el delito y se inició una persecución por el municipio, en la que los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad.

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Ante la agresividad de los asaltantes durante la huida, en la que no dudaron en usar armas de fuego y disparar contra los agentes, estos tuvieron que repeler la agresión haciendo uso de sus armas reglamentarias "ajustándose estrictamente a los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad", señalan.

Aunque los sospechosos lograron huir inicialmente, las investigaciones llevadas a cabo posteriormente por la Guardia Civil han permitido su localización, detención y puesta a disposición judicial. EFE

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fcs/erv/jlp

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