Desalojados 25 vecinos por la cercanía del incendio de Caboalles (León)

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León, 13 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este jueves en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, ha obligado al desalojo preventivo de 25 vecinos del barrio de San Juan tras elevarse a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por el riesgo para la población y los bienes materiales y naturales.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se ha reunido en la Delegación Territorial de León para analizar la evolución del fuego y ha acordado la evacuación de los habitantes de este barrio de Caboalles.

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Asimismo, se ha habilitado el polideportivo de Villablino para atender a las personas que necesiten alojamiento o asistencia como consecuencia del desalojo.

Pese a la medida preventiva, las autoridades han señalado que en estos momentos no se prevé afectación directa a viviendas y que el operativo trabaja intensamente sobre el terreno para evitar que el incendio alcance zonas habitadas.

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La principal preocupación de los responsables de extinción es el avance del fuego hacia una masa de pinar, donde se están concentrando las descargas de los medios aéreos con el objetivo de frenar la propagación de las llamas.

Las labores de extinción se ven complicadas por las condiciones meteorológicas. En la zona se registran rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, que favorecen el comportamiento del incendio y dificultan su control.

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Los equipos centran sus esfuerzos en contener el perímetro y llegar a la noche en las mejores condiciones posibles, ya que la previsión apunta a una mejora de las condiciones meteorológicas durante la madrugada, con una disminución del viento y un aumento de la humedad relativa.

El incendio, cuya causa permanece en investigación, moviliza ya un total de 30 medios de extinción en una de las mayores respuestas desplegadas este verano en la provincia leonesa.

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El operativo incluye personal técnico y medioambiental, cuadrillas terrestres, maquinaria pesada, autobombas, brigadas helitransportadas y medios aéreos.

Durante la tarde se han incorporado además recursos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), entre ellos efectivos de Laza (Orense), mientras un helicóptero de la BRIF de Tineo (Asturia) realizó vuelos de reconocimiento sobre la zona afectada. EFE

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rs/orv/icn