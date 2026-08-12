Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos

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Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha sido elegido por Países Bajos para ocupar el puesto de seleccionador, cargo que estaba vacante desde la renuncia de Ronald Koeman tras la eliminación de la selección en el Mundial 2026.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", escribió la Federación neerlandesa en un comunicado.

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"Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", publicó además el organismo en redes sociales para hacer oficial la contratación.

Coincide que Xavi ya sustituyó a Koeman cuando se puso al frente del banquillo del Barcelona, en octubre de 2021. EFE