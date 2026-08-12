Varfolomeev lidera los Mundiales de rítmica tras un primer día que aleja a las españolas

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Redacción Deportes, 12 ago (EFE).- La alemana Darja Varfolomeev y la italiana Sofia Raffaeli tomaron este miércoles el mando de los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort tras completarse el primer día de clasificación, una jornada que ha finalizado con las españolas Daniela Picó y Alba Bautista en la vigésima primera y vigésima octava posición, respectivamente.

Varfolomeev, vigente campeona olímpica, mundial y europea, firmó los registros más sólidos en la suma de aro y pelota para situarse al frente de la tabla con 58,950 puntos, seguida de cerca por Raffaeli (58,550); mientras que la tercera plaza provisional fue para la rusa Maria Borisova (58,050), que compite bajo bandera neutral y destacó en los ejercicios de mazas y cinta.

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El inicio del torneo dejó también imprecisiones notables entre aspirantes al podio como la ucraniana Taisiia Onofriichuk, lastrada por fallos graves en pelota, o la bielorrusa Alina Harnasko, bronce olímpico en Tokio, que remontó en cinta tras un mal inicio en mazas.

La disputa de los grupos de la tarde alteró de forma sustancial el panorama para la representación española, Daniela Picó, que figuraba sexta a mediodía, cayó hasta el puesto 21 con un total de 52,950 puntos (26,950 en aro y 26,000 en pelota).

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Por su parte, la olímpica Alba Bautista se ubicó en la vigésima octava plaza con 51,600 puntos (26,650 en aro y 24,950 en pelota), condicionada por los errores cometidos en ambos aparatos.

La fase clasificatoria concluirá este jueves con los dos ejercicios restantes, las 18 mejores gimnastas accederán a la final del concurso completo de este viernes, computando las tres mejores notas de las cuatro ejercicios realizados, tras descartar el peor resultado.

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Este sistema de descarte mantiene abiertas las opciones de remontada para Picó y Bautista si completan pases limpios en mazas y cinta. EFE