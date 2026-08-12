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Luis Enrique: "Debemos seguir así y también importa la forma en que ganamos"

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- Luis Enrique ganó la segunda Supercopa de Europa seguida al vencer al Aston Villa en Salzburgo que agranda el dominio reciente del París Saint Germain, que acumula dos Ligas de Campeones seguidas y apunta a la tercera.

"¿Ganar la tercera Liga de Campeones?. Debemos seguir por este camino. Pero también importa la forma en que ganamos", explicó el técnico español que logró su decimotercer título como entrenador del PSG.

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"Queremos más. Haremos todo lo posible por lograr la tercera Champions. Queremos dominar no solo en Francia sino en toda Europa", añadió el asturiano. "Estoy convencido de que podemos hacerlo", dijo tras su triunfo ante el Aston Villa.

"Esto es genial, pero queremos más", insistió el preparador, que elogió el esfuerzo de sus jugadores a pesar del poco tiempo de entrenamiento tras las vacaciones.

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"No estoy sorprendido. Conozco perfectamente a los jugadores... Ha sido muy complicado, como el año pasado", dijo Luis Enrique. "Hay que destacar lo que ha hecho el equipo porque no es fácil con solo unos días de entrenamiento", añadió.

"Es muy fácil motivar a estos jugadores, aman lo que hacen... Es una situación casi perfecta. Es tan difícil ganar consecutivamente, hay que aprovecharlo, ser ambiciosos, profesionales para intentar ganar todo de nuevo. Eso es la ambición", indicó el español que reconoció que ante el Aston Villa sufrió menos que hace un año contra el Tottenham.

"Controlamos mejor el partido", resumió el técnico del París Saint Germain que el próximo domingo, ante el Lens, emprende la conquista de otro título, la Supercopa de Francia. EFE

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