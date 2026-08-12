La ESA une espectáculo y ciencia en León: lo que vio en el Sol cuando lo tapó la Luna

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León, 12 ago (EFE).- Más allá de ser un espectáculo celeste único, el eclipse total de sol de este 12 de agosto permite a la Agencia Espacial Europea abrir una ventana científica crucial para comprender la formación y la evolución de las galaxias y los fenómenos que amenazan la tecnología terrestre -como las tormentas solares-, gracias a la posibilidad de observar la corona solar.

Mientras 14.000 personas llegadas de varias partes del mundo han mirado al cielo desde León, ciudad elegida por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) junto a la Universidad de León y el Ayuntamiento como punto de encuentro oficial en España para seguir el eclipse, sus científicos han visto una oportunidad para avanzar en sus investigaciones.

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Rocío Guerra, investigadora de la ESA, ha explicado en una entrevista con EFE que esa capa más externa de la atmósfera del Sol alcanza millones de grados y normalmente permanece oculta por el intenso brillo del disco solar. Es el origen del viento solar y de las temidas tormentas solares que la ESA aprovechará para estudiar.

"Aunque el eclipse en sí no altera más que puntualmente la ionosfera durante unos minutos, sí brinda la oportunidad de estudiar el lugar donde se gestan esas tormentas, fenómenos que pueden afectar a satélites, comunicaciones, navegación y otras tecnologías de las que dependemos en nuestro día a día", ha afirmado.

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El Sol, ha añadido, "es mucho más que una bola de gas que nos manda luz y calor; tiene potentes campos magnéticos. Cuando estos se retuercen, liberan mucha energía y expulsan toneladas de materia a miles de kilómetros por segundo. Si estas partículas impactan con fuerza contra el escudo protector de la tierra pueden generar auroras boreales, pero también severas tormentas geomagnéticas con su correspondientes peligros".

"Esta radiación puede inducir problemas en nuestras comunicaciones, en los GPS, causar apagones en las redes eléctricas e incluso dañar satélites y poner en riesgo a las tripulaciones en órbita", ha explicado, al tiempo que ha mantenido que eventos históricos, como el evento Carrington en el siglo XIX o el gran apagón de Quebec (Canadá) en 1989, demuestran el poder destructivo de la actividad coronal que este eclipse permitirá estudiar.

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La observación de aquello que habitualmente el brillo del sol impide ver es, precisamente, el hilo conductor que une el eclipse de hoy con 'Arrakihs', un proyecto de la ESA cuyo lanzamiento está previsto para 2030 y que supone un hito para la ciencia nacional.

Carlos Corral, miembro de la ESA, ha destacado por su parte que es la primera vez que España lidera una misión científica de la Agencia Espacial Europea, con un papel fundamental de universidades, institutos y empresas del país con el objetivo de desentrañar los misterios de la materia oscura y comprender cómo se forman y evolucionan galaxias como la Vía Láctea.

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"Al igual que hoy la Luna oculta el Sol para dejarnos ver la corona, Arrakihs va a mirar a la región externa de las galaxias para ver estructuras de brillo muy tenue que normalmente no vemos por la luz del centro galáctico". Mediante instrumentos de altísima sensibilidad, la misión explorará los enormes halos de materia oscura que, a través de su efecto gravitatorio, mantienen unidas a las galaxias.

Más allá de la ciencia, desde la ESA reivindican el componente puramente humano y emocional de este acontecimiento que, pese a ser el primero del llamado 'trío de eclipses' ha sido también "absolutamente único" gracias a su posición en el cielo.

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Buena prueba de ello ha sido la emoción con la que han vivido el momento las más de 14.000 personas que se han reunido esta tarde en el Palacio de Exposiciones de León.

Primero, con respiración contenida a medida que la Luna completaba la ocultación del Sol, para sorprenderse ante los cambios de color, y romper a aplaudir cuando se ha hecho de repente de noche. Luego ha llegado ese momento único de oscuridad, que ha maravillado al público, antes de volver a ver el Sol. EFE

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(foto)