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Hoy será noticia. Jueves, 13 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Infancia reúne a las comunidades por los menores de Ceuta con la ausencia anunciada de Vox

Madrid (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, a la que los Gobiernos donde Vox tiene competencias en Infancia no acudirán, según han anunciado.

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Se trata de una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano técnico presidido por el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, que sirve de preparación de la posterior Sectorial, que se celebrará a finales de agosto con la ministra titular, Sira Rego, y los consejeros del ramo. La cita de este jueves tendrá lugar a partir de las 11:00 horas de forma telemática con las direcciones generales de Infancia de las distintas comunidades autónomas y los Gobiernos de las comunidades donde Vox ostenta estas competencias -Castilla y León, Aragón y Extremadura- ya han anunciado que no acudirán.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marlaska se reunirá en Ceuta con mandos de la Policía y Guardia Civil

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este jueves a Ceuta, donde mantendrá una reunión de trabajo con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

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Grande-Marlaska también se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, en la sede de la Delegación, para después mantener un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas. El ministro viaja a Ceuta después de que este miércoles haya estado la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha asegurado que el Gobierno y las Fuerzas Armadas no abandonarán Ceuta y que la entrada masiva de migrantes de finales de julio "no puede volver a ocurrir".

INCENDIOS FORESTALES

El viento sigue complicando el incendio de Niebla (Huelva)

Madrid (EFE).- Tras el eclipse solar de este miércoles, que obligó a aumentar las medidas de precaución contra el fuego, el viento sigue complicando las tareas de extinción del incendio de Niebla (Huelva), aunque mejora la situación en Peñas de Riglos (Huesca).

El incendio de Niebla (Huelva) afecta ya a más de 31.000 hectáreas y sigue creciendo aunque se ha ralentizado, mientras las evacuaciones continúan por el fuego en Las Peñas de Riglos (Huesca), que ya supera las 5.000 hectáreas, y se lucha contra nuevos focos en Cataluña y Andalucía.

RECICLAJE VEHÍCULOS

Comienza a aplicarse en la UE nueva normativa de circularidad y reciclaje para vehículos

Madrid (EFE).- Este jueves comienza a aplicarse la nueva normativa de circularidad para el diseño y la gestión de los vehículos al final de su vida útil, que incluye porcentajes mínimos de plástico reciclado en los coches y garantiza que se diseñen y produzcan de manera que se facilite la reutilización de materiales.

El reglamento sobre el final de la vida útil de los vehículos, adoptado por la Unión Europea (UE) a finales de junio pasado, establece una serie de requisitos que serán de cumplimiento obligatorio dentro de dos años.Con estas normas, que afectarán a los entre seis y diez millones de vehículos que cada año llegan al final de su vida útil y pasan a ser residuos en la UE, los Veintisiete aspiran a reforzar la circularidad en el sector automovilístico y apoyar la autonomía estratégica de Europa.

EL TIEMPO

Este jueves será otro día de temperaturas altas con lluvias en montañas del este y sureste

Madrid (EFE).- Este jueves se prevé un nuevo día de temperaturas muy elevadas en prácticamente la totalidad de la Península y Baleares, con chubascos con probabilidad de ser fuertes y rachas de viento muy fuertes en las sierras del sureste, Ibéricas de Teruel y zonas aledañas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este jueves se espera una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos a excepción de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde el día comenzará algo nublado con tendencia a despejar. Por la tarde se formará nubosidad en amplias zonas del interior y tercio oriental, donde se esperan chubascos que serán más probables en montañas del tercio este, sistema Ibérico y Bético.

EFE

fp

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