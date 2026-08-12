Funes: "La pretemporada ha sido corta, pero se están dando buenos pasos"

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Málaga, 13 ago (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, hizo balance de una pretemporada "corta" tras ganar el Trofeo Costa del Sol contra el Fulham y destacó que "se están dando buenos pasos para coger ritmo" para el debut en Primera División.

"Esta pretemporada ha sido corta, pero se están dando buenos pasos para coger ritmo a la competición", reconoció Funes, al que le hubiera "gustado tener seis semanas de pretemporada, jugar cuatro o cinco partidos como este, porque estamos en otra categoría y nos vamos a encontrar equipos más físicos".

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"Un partido que nos costó en el inicio de la primera y de la segunda parte. Son un equipo con un físico importante, pero contentos con el trabajo que hemos hecho", repasó del último amistoso ante el Fulham resuelto con empate a 2-2 y retirada del cuadro inglés, que renunciaron a los penaltis de desempate.

Además, confirmó que el delantero andaluz Adrián Niño se retiró "con molestias" en el inicio del partido, pero "hasta que no pasen 48 horas será difícil saber lo que tiene, así que cuando se sepan las pruebas tendremos más certezas".

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Respecto al mercado de fichajes, dijo que "hasta el último minuto, Loren Juarros va a estar peleando", en referencia al director deportivo malaguista, pero "que le demos valor a los que están, que son los que nos han traído aquí, no queremos nombres, sino gente que ayude".

Funes también confirmó la salida del lateral izquierdo Dani Sánchez, "un malaguista y malagueño, eternamente agradecidos a él porque ha ayudado a traer mucha alegría al vestuario", y dijo que los canteranos Juani y Otu "vislumbran un potencial terrible".

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Por último, reconoció que "le preocupa no tener jugadores sanos" en el puesto de central y los procesos de recuperación "no son los que nos gustarían, pero tenemos que afrontar las cosas con determinación; Recio y Einar han estado muy bien e Izan puede jugar ahí también". EFE

afl/fp