El Senado avisa de que tomará medidas por la negativa de Marlaska a comparecer por Ceuta

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Madrid, 12 ago (EFE).- El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha avisado este miércoles de que tomará "las decisiones políticas y legales que sean necesarias" contra la ausencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión a la que había sido convocado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha aclarado todavía si comparecerá en la fecha en la que ha sido citada, este miércoles se ha hecho realidad la anunciada ausencia de Marlaska en la Comisión de Interior del Senado, donde había sido convocado a petición del PP.

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El titular de Interior, que se ha reunido a la hora en la que estaba citado en la Cámara Alta con responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) con motivo del eclipse solar, ha insistido en que "ya se contestó al Senado".

En esa respuesta explicó la "imposibilidad" de su comparecencia "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y en su voluntad de dar todas las explicaciones en el Congreso el 28 de agosto.

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"No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", ha añadido ante los medios.

Por su parte, Robles mantiene todavía la incógnita después de que, según fuentes de la Presidencia del Senado, comunicara el pasado día 10 por escrito al presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, su voluntad de comparecer y su "plena disposición" a buscar una fecha compatibles con su agenda.

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El martes, el Gobierno anunció que a lo largo del miércoles se comunicaría si Robles comparece en el Senado, pero finalmente no ha trascendido su decisión.

El Senado ha convocado sesiones extraordinarias de comisiones este mes de agosto para que comparezcan tanto el ministro de Interior como los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, el día 17, y de Defensa, el 18.

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Sin embargo, el Gobierno ha decidido que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparezcan a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, por considerar esta cámara prevalente respecto al Senado.

Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.

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El presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Alta, el popular Fernando Martínez-Maíllo, ha destacado este miércoles la "silla vacía" de Marlaska en la sala, ante la que se han fotografiado los senadores del PP, y lo ha calificado de "injustificable" y "una falta de respeto" al Senado.

Por ello, ha afirmado, la Mesa del Senado -con mayoría del PP- adoptará "las decisiones políticas y legales que sean necesarias" para que este "acto de desobediencia" no quede "sin las debidas consecuencias oportunas".

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"Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude", ha afirmado Martínez-Maíllo, quien ha agregado que el hecho de que se celebren comparecencias a finales de agosto en el Congreso no impide que se puedan realizar con anterioridad en el Senado.

El representante de Vox en la Comisión, Ángel Pelayo Gordillo, ha adelantado que su grupo va a solicitar la reprobación política del ministro de Interior porque es "necesario" poner "coto" a "tanto abuso y a tanto desprecio al pueblo español".

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Por su parte, el senador de Junts, Eduard Pujol, ha afirmado que un gobernante tiene "obligaciones elementales", entre ellas la de dar explicaciones "todas las veces que sea necesario": "Si esto no es lo suficientemente grave para dar explicaciones, nunca más un gobierno encontrará una razón para explicarse". EFE

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