Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Senado avisa de que tomará medidas por la negativa de Marlaska a comparecer por Ceuta

Guardar

Madrid, 12 ago (EFE).- El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha avisado este miércoles de que tomará "las decisiones políticas y legales que sean necesarias" contra la ausencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión a la que había sido convocado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha aclarado todavía si comparecerá en la fecha en la que ha sido citada, este miércoles se ha hecho realidad la anunciada ausencia de Marlaska en la Comisión de Interior del Senado, donde había sido convocado a petición del PP.

PUBLICIDAD

El titular de Interior, que se ha reunido a la hora en la que estaba citado en la Cámara Alta con responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) con motivo del eclipse solar, ha insistido en que "ya se contestó al Senado".

En esa respuesta explicó la "imposibilidad" de su comparecencia "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y en su voluntad de dar todas las explicaciones en el Congreso el 28 de agosto.

PUBLICIDAD

"No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", ha añadido ante los medios.

Por su parte, Robles mantiene todavía la incógnita después de que, según fuentes de la Presidencia del Senado, comunicara el pasado día 10 por escrito al presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, su voluntad de comparecer y su "plena disposición" a buscar una fecha compatibles con su agenda.

El martes, el Gobierno anunció que a lo largo del miércoles se comunicaría si Robles comparece en el Senado, pero finalmente no ha trascendido su decisión.

El Senado ha convocado sesiones extraordinarias de comisiones este mes de agosto para que comparezcan tanto el ministro de Interior como los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, el día 17, y de Defensa, el 18.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparezcan a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, por considerar esta cámara prevalente respecto al Senado.

Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.

El presidente de la Comisión de Interior de la Cámara Alta, el popular Fernando Martínez-Maíllo, ha destacado este miércoles la "silla vacía" de Marlaska en la sala, ante la que se han fotografiado los senadores del PP, y lo ha calificado de "injustificable" y "una falta de respeto" al Senado.

Por ello, ha afirmado, la Mesa del Senado -con mayoría del PP- adoptará "las decisiones políticas y legales que sean necesarias" para que este "acto de desobediencia" no quede "sin las debidas consecuencias oportunas".

"Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude", ha afirmado Martínez-Maíllo, quien ha agregado que el hecho de que se celebren comparecencias a finales de agosto en el Congreso no impide que se puedan realizar con anterioridad en el Senado.

El representante de Vox en la Comisión, Ángel Pelayo Gordillo, ha adelantado que su grupo va a solicitar la reprobación política del ministro de Interior porque es "necesario" poner "coto" a "tanto abuso y a tanto desprecio al pueblo español".

Por su parte, el senador de Junts, Eduard Pujol, ha afirmado que un gobernante tiene "obligaciones elementales", entre ellas la de dar explicaciones "todas las veces que sea necesario": "Si esto no es lo suficientemente grave para dar explicaciones, nunca más un gobierno encontrará una razón para explicarse". EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eclipse solar total hoy, en directo | El eclipse total ya ha comenzado y la Luna proyecta su sombra en Alaska

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí, no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total hoy, en directo | El eclipse total ya ha comenzado y la Luna proyecta su sombra en Alaska

Encuentran el cuerpo de dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio junto a una motocicleta y sus chapas de identificación: podrían haber fallecido en la batalla de Budapest

El vehículo que hallaron junto a la orilla de Buda estaba especialmente diseñado para el combate en 1944

Encuentran el cuerpo de dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio junto a una motocicleta y sus chapas de identificación: podrían haber fallecido en la batalla de Budapest

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

El ministro de Justicia marroquí denuncia que Rabat envía agentes a España para recoger a los reclamados y que, en ocasiones, la entrega finalmente no llega a producirse

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

Ni yoga ni pilates: este es el ejercicio que te ayudará a mejorar el equilibrio en verano

Es fácil de hacer pero hay que tomar ciertas precauciones a la hora de practicarlo

Ni yoga ni pilates: este es el ejercicio que te ayudará a mejorar el equilibrio en verano

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

Cuánto cobrarán de pensión Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: así funciona el plan de jubilación millonario de los tenistas de la ATP

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

DEPORTES

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Cuando el fútbol se juega a oscuras: el FC Barcelona femenino y el Real Madrid de Mourinho, afectados por el eclipse solar

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa