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El secretario de Estado de Ciencia: "España gana hoy la final del mundial de astronomía"

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Yebes (Guadalajara), 12 ago (EFE).- Hoy es "el día de" ha subrayado a su llegada al Observatorio Astronómico de Yebes, Guadalajara, el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, quien ha comparado el eclipse total de sol de este miércoles con la final de un 'mundial de astronomía' en la que ya hay un ganador indiscutible asegurado: España.

"Quería transmitir un mensaje de tranquilidad, hoy es el día de disfrutar de este fenómeno astronómico, que es un regalo que nos van a conceder los astros", ha agregado Cruz Cigudosa.

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Los radiotelescopios del Observatorio de Yebes, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), darán esta tarde la señal oficial del eclipse total de sol. El Ministerio de Ciencia ha escogido esta ubicación para la divulgación científica de este fenómeno a través de la jornada "Eclipsadas y eclipsados por la ciencia".

"Es un día especial para que la gente hable de ciencia, para que la ciencia entre en las casas, y que las personas entiendan que somos un pequeño punto en un universo muchísimo más grande del que formamos parte. Es el día de disfrutar de esta oportunidad que tenemos que es única", ha continuado el secretario de Estado.

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La península ibérica no vivía un elipse total de sol desde hace 114 años: en 1912.

Cruz Cigudosa también ha emplazado a quien no se haya desplazado para ver el eclipse a no hacerlo, y a buscar un sitio cercano despejado (las comunidades tienen numerosos puntos de observación) y llevar agua, protección solar, batería del móvil cargadas y, sobre todo, gafas homologadas ISO 12312-2 (o ISO 12312-2:2015) para que la observación no sea peligrosa.

La coordinación de todos los preparativos del eclipse solar de hoy, y de los dos que vendrán en 2027 y 2028, entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos ha sido dirigida desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses que preside Cruz Cigudosa.EFE

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