El Real Valladolid, de luto, por la muerte del médico del club, José María Lomo

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Valladolid, 12 ago (EFE).- El Real Valladolid está de luto por la muerte del jefe de los servicios médicos del club, José María Lomo Garrote, quien ha fallecido este miércoles después de haber sufrido un ictus hemorrágico hace un mes que le mantuvo en coma inducido en el Hospital Clínico de la capital.

El propio club ha confirmado la noticia a través de su página web, en un obituario en el que ha destacado a Lomo como "un magnífico profesional y una persona de gran humanidad, que destacó por su inteligencia y por estar siempre al lado de quien necesitaba su ayuda".

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Salmantino de nacimiento, se formó en el Hospital Clínico de Valladolid como médico residente, y comenzó una carrera sanitaria que le llevó a ser uno de los más reputados traumatólogos, dentro del ámbito deportivo de España.

"Al Real Valladolid se entregó en cuerpo y alma y su don de gentes le hizo ser un gran médico y un gran compañero", añade el club, quien destaca su bondad y su amistad, que demostró al correr la Maratón de Nueva York en dos horas y media para contribuir a la causa de un amigo afectado por el ELA.

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Lomo deja una huella imborrable en el Hospital Clínico, en el Real Valladolid y en el grupo Recoletas, del cual ha sido una figura clave en el área de traumatología, y en particular, en la Clínica Origen, de la que era alma mater y director médico.

Casado, y con cuatro hijos, el doctor Lomo, de 53 años, sufrió un ictus hemorrágico mientras corría por las inmediaciones de su casa que no ha podido superar. Deportistas, especialmente, futbolistas, periodistas y clubes han transmitido sus condolencias a través de las redes sociales nada más conocerse su fallecimiento. EFE

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