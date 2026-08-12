El Fulham se niega a una tanda de penaltis contra el Málaga “por contrato”

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Málaga, 12 ago (EFE).- El Fulham declinó participar en una tanda de penaltis para decidir el ganador del Trofeo Costa del Sol, cuando empataba con el Málaga (2-2) al término de los noventa minutos, porque “no estaba contemplado en el contrato” y "no llegaba a tiempo" al aeropuerto, informó el club inglés.

La trigésimo sexta edición del Trofeo Costa del Sol, celebrada este miércoles en La Rosaleda ante 17.179 espectadores se resolvió con empate a dos, pero con la copa para el Málaga por decisión unilateral del Fulham, que evitó desempatar desde el punto de penalti.

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Según informó el Málaga, el club británico decidió no continuar alegando que los penaltis “no estaban contemplados en el contrato y que, si lo hacían, no llegaban a tiempo a coger el vuelo”.

En el último minuto de tiempo reglamentario, un gol de Eneko Jauregi tras un penalti por mano significó el 2-2 para el Málaga y con el pitido final, ocurrió un giro inesperado.

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Primero, el entrenador del Fulham y ex del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, acabó expulsado por protestar y sus jugadores, tras minutos dialogando con el árbitro, decidieron no continuar, provocando los abucheos del público malagueño.

Por tanto, al retirarse el Fulham del terreno de juego, el Málaga se proclamó campeón del Trofeo Costa del Sol sin necesidad de lanzar los penaltis. EFE

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