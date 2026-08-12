Buendía: "Competimos bien y tuvimos ocasiones"

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Redacción deportes, 12 ago (EFE).- El argentino del Aston Villa Emiliano Buendía lamentó la derrota en la Supercopa encajada ante el París Saint Germain (2-1) pero reivindicó la actitud del equipo ante un adversario de gran nivel.

"Son jugadores de primer nivel. En cuanto tienen una ocasión, marcan y ganan el partido", resumió el argentino.

"No es un buen resultado y nos vamos contrariados pero podemos estar orgullosos del partido que hicimos. Competimos bien y tuvimos ocasiones", destacó Buendía, titular en el choque y que lideró el ataque del conjunto inglés.

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"Tuvimos oportunidades al final del primer tiempo y en el segundo mostramos actitud y buscamos otro empate", indicó el jugador que ensalzó al joven Brian Madjo, autor del tanto inglés. "Le intenté ayudar. Tiene un gran potencial".

"Ha habido cambios este verano pero la base se mantiene. El entrenador y el club quieren seguir esta línea. Hay que trabajar en esta dirección", dijo. EFE

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