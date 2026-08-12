Abascal critica la "traición de Sánchez" en Ceuta y afirma que "debe ser investigada por el Tribunal Supremo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la "traición de Sánchez" --en referencia al presidente del Gobierno-- en Ceuta, "debe se investigada por el Tribunal Supremo" y ha criticado que "sigue abandonada", con "enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos".
"Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola", ha aseverado en una publicación a través de 'X', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que la "corrupción" del jefe del Ejecutivo "mata" y "destruye" la "soberanía" de España.
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