Una novela de romantasy para cada destino viajero

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Madrid, 9 ago (EFE).- Las novelas de romantasy, el género que combina romance y fantasía, están de moda, pero con universos muy distintos (novela gótica con terror y misterio, mundos mágicos, historias de amor intenso o tensión romántica acogedora 'low spice' con escaso contenido sexual), una novela para cada destino viajero.

Las novedades de romantasy de este año ganan adeptos, sobre todo entre los jóvenes, que pueden elegir qué tipo de título engancha mejor según su destino: romance para la tumbona de hotel, la de playa o la hamaca del viaje de aventura en una cala escondida.

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Las novelas de romantasy de atmósferas oscuras y tensión lenta son perfectas para la lectura en destinos aventureros.

- 'El caballero y la polilla' de la superventas Rachel Gillig. Un libro de fantasía oscura y romance que toma referencias de Jane Eyre y 'Juegos de tronos'. Una joven clarividente atrapada en una catedral y un caballero grosero, atractivo y sin respeto por las profecías.

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- 'Anatema' de Keri Lake. Un territorio oscuro rodeado de leyendas donde los aldeanos destierran a los pecadores y del que nadie regresa.

- 'Los que vamos a morir' de Stacia Stark. La joven Arvelle lucha por sobrevivir en un barrio marginal del Imperio La Espina. Su vida cambia cuando firma un pacto mágico en el que se compromete a asesinar al emperador; para conseguirlo tendrá que aliarse con alguien de su pasado que le rompió el corazón.

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- 'Una corte de llamas plateadas' de Sarah J. Maas. En la quinta entrega de la saga 'Una corte de rosas y espinas', la joven Nesta lidia con el dolor por la muerte de su padre y el trama de la guerra. Consumida por el pasado y en el camino de la autodestrucción, es recluida en la Casa del Viento para entrenar en las artes del combate.

-'De sangre y cenizas' de Jennifer L. Armentrout. La trama gira en torno a Poppy, una 'doncella' destinada a ser entregada a los dioses para salvar a su pueblo. Poppy vive totalmente aislada, pero todo cambia cuando le asignan como protector a Hawke Flynn, un atractivo guardia de ojos dorados.

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- 'Alas de sangre' de Rebecca Yarros. La joven y frágil Violet, entrenada para ser una escriba, es obligada a presentarse a unas pruebas para formar parte de la élite militar del reino.

Para la tumbona de piscina, romance acogedor

La fantasía romántica juvenil de tono suave o 'low spice' para la piscina de hotel y las vacaciones urbanas.

- 'El pacto de la rosa' de Sasha Peyton Smith. Una novela de fantasía ambientada en una Inglaterra alternativa gobernada por una reina hada inmortal donde la protagonista, Ivy, compite por el corazón del príncipe.

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- 'Anhelo' de Tracy Wolff. Grace se muda a Alaska tras perder a sus padres. La joven se apunta a un nuevo instituto donde descubre que los estudiantes son criaturas sobrenaturales y en ese escenario surge el amor con un enigmático vampiro y compañero de clase.

-'El pájaro y el corazón de piedra', de Carissa Broadbent. Un viaje al inframundo, en el que la joven Mische pierde su humanidad al ser convertida en vampira, y se ve obligada a elegir entre su fe religiosa y el amor.

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- 'Picking Daisies on Sundays' de Liana Cincotti. La protagonista Daniella Daisy es una joven que anhela el amor de su mejor amigo de la infancia, que no le corresponde. La novela explora la pasión y los sentimientos no resueltos.EFE