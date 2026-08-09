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Los medios aéreos se incorporan al incendio de Castellón, complicado por los barrancos

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Castellón, 9 ago (EFE).- Los medios aéreos se han incorporado al amanecer de este domingo a las labores de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), que obligó la tarde de ayer a confinar el municipio de Catí, con unos 700 habitantes.

Unos 200 efectivos terrestres han trabajado durante la noche y esta madrugada en las labores de control del fuego, dificultado por la orografía del terreno, con continuos barrancos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

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El incendio de Tírig es uno de los cuatro fuegos que se declararon en el interior de la provincia de Castellón la tarde del pasado viernes, que ha afectado a unas 244 hectáreas, según datos provisionales de última hora de este sábado.

Sobre las causas, se mantiene la hipótesis de que fueron provocados por los rayos caídos por las tormentas del viernes, a la espera del resultado de la investigación del Seprona.

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Emergencias de la Generalitat ha informado de que el incendio de la Serra d'en Galceran, que obligó al confinamiento del municipio, se encuentra ya controlado, y los vecinos desalojados de las masías (cerca de un centenar) pudieron volver la tarde de ayer a sus casas; mientras que el de Culla está estabilizado y el de La Salzadella fue extinguido la tarde del viernes.

Desde las 09:00 horas está reunido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en el municipio de Tírig, donde se coordinan las labores de extinción. EFE

(foto)(vídeo)

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