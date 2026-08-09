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Intervenidos más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría (Huelva)

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Huelva, 9 ago (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 27 fardos con más de 800 kilos de cocaína tras una persecución a una embarcación semirrígida cuatrimotora, que se dirigía a Punta Umbría (Huelva).

Los hechos se produjeron tras tener conocimiento de la presencia de una embarcación acercándose a esta localidad onubense, que transportaba un exceso de carga, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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De manera inmediata, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se dirigió a la zona y localizó dicha embarcación, que huyó detectar la presencia policial.

En ese momento, debido al exceso de carga que les impedía alcanzar una gran velocidad, la tripulación empezó a lanzar por la borda los paquetes que transportaban para evitar que fuesen interceptados por los agentes.

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Una vez recuperados los paquetes arrojados al agua, la Guardia Civil comprobó que contenían cocaína, con un peso total de más de 800 kilogramos.

La droga fue trasladada a dependencias policiales y continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. EFE

lra/fs/sgb

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