Estabilizados los dos fuegos de Rodeiro (Pontevedra) y activo el de Baltar (Ourense)

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El primero en quedar estabilizado, a las 00:50 horas, fue el de la parroquia de Arnego, que comenzó a las 15:59 horas del sábado.

Según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y para su extinción se han movilizado 10 agentes, 12 brigadas, 8 motobombas, 1 pala, 4 helicópteros y 2 aviones.

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También está estabilizado desde las 09:17 horas de este domingo el incendio que comenzó a las 16:03 horas del sábado en la parroquia de Carboentes.

Este afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y en su extinción trabajan 2 técnicos, 10 agentes, 13 brigadas, 13 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.

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Sigue activo desde las 12:21 horas del sábado el incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Baltar, parroquia de Garabelos do Bouzo.

Según las últimas estimaciones provisionales afecta a una superficie de 95 hectáreas y para su extinción se han movilizado 3 técnicos, 12 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 6 helicópteros y 9 aviones. EFE

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