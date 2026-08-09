Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El eclipse, una oportunidad para enseñar a los niños cómo funciona el sistema orbital

Guardar

Rebeca Palacios

Logroño, 9 ago (EFE).- El eclipse solar del próximo 12 de agosto supone una oportunidad educativa para mostrar a los niños cómo funciona el sistema orbital de la Luna, la Tierra y el Sol, además de despertar su interés en la astronomía, ha dicho a EFE el experto en astrofísica Roberto Baena.

PUBLICIDAD

Este doctor en astronomía y meteorología, director del máster de astrofísica de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), considera que este fenómeno es una excelente ocasión para acercar la ciencia a niños y adolescentes.

Así, antes de la observación del eclipse se puede aprovechar para profundizar en los movimientos principales de la Tierra, rotación y traslación, que producen los cambios de los días y las estaciones durante todo un año, respectivamente, además de la órbita de la Luna y la duración de cada ciclo.

PUBLICIDAD

Estos movimientos dan lugar a las fases de la Luna, en función de la posición entre el Sol, la Tierra y la Luna, lo que cambia la porción iluminada de las superficie lunar que es visible desde la tierra.

Además, los eclipses ocurren cuando los tres astros se alinean de forma precisa y, el solar del próximo jueves, sucederá porque la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra.

Baena ha incidido en que este fenómeno sucede porque la órbita de la Luna está "un poco inclinada" con respecto a la Tierra.

Todos estos conceptos se incluyen en materias del sistema educativo español, como la asignatura 'Conocimiento del medio natural' en primaria y en 'Biología y geología' de secundaria.

Los alumnos estudian cómo funciona el sistema solar, los planetas, las estrellas y las galaxias, ha añadido este experto, para quien un evento astronómico como el del día 12 es "una oportunidad bonita" para investigar con los niños sobre este fenómeno excepcional.

"Estos contenidos no se analizan de manera muy profunda, ya que no hay asignaturas específicas de 'Astronomía', con la excepción del sistema educativo de Canarias", ha detallado, que la ofrece como materia optativa en Bachillerato.

Este profesor ha considerado que "hay interés por la astronomía, a mucha gente le atrae el mundo del cosmos y la posibilidad de que haya vida en otros planetas, pero el retorno que recibe la sociedad de estos estudios universitarios es algo a largo plazo".

En este sentido, ha constatado que el máster de astrofísica de la UNIR recibe "bastantes menos estudiantes" que otros postgrados que están actualmente "en boga", especializados en inteligencia artificial o en formación del profesorado, por ejemplo.

Desde UNIR se fomentan las inquietudes científicas entre estudiantes de Secundaria y Bachillerato con el proyecto 'OASIS', en el que Baena es su investigador principal.

A través de la astronomía y las ciencias del espacio, esta iniciativa proporciona jóvenes una visión realista y profesional de la carrera investigadora, inspirándoles mediante el descubrimiento directo del cosmos.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, concedió financiación para este proyecto de divulgación científica en la convocatoria Cultura Científica 2025.

"En 'OASIS' se pretende difundir el conocimiento de lo que es el trabajo real de un astrónomo para fomentar las inquietudes científicas en esta disciplina", ha explicado.

Esta actividad no se limita a ofrecer un telescopio a los estudiantes, ha precisado, sino que se les pide planificar su propia sesión de observación y que decidan el objeto que quieren estudiar, una nebulosa o una galaxia, la identifiquen y después la analicen. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos en 12 comunidades autónomas este domingo

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

La normativa le obligaba a permanecer en su domicilio habitual, salvo autorización expresa de sus superiores para ausentarse

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Alonso buscará la calma entre Lorenzo y Máximo en la ficción diaria de Televisión Española

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 9 agosto

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido

Un plato de pasta perfecta para toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores, sin renunciar a lo saludable

Cómo hacer pasta rosa: una receta rica y saludable con mucho colorido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

El BOE publica la orden con los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

España realiza controles a 199 pasajeros llegados desde Italia en el primer día de restablecimiento de fronteras con el país transalpino

Italia responde a “la medida de represalia del Gobierno de Sánchez” con una Unidad de Crisis para ciudadanos afectados por los controles fronterizos

Bruselas es clara: las cápsulas de café pasan a considerarse envases y tendrán que tirarse en este contenedor

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

DEPORTES

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas