El eclipse solar dispara el turismo y las búsquedas de alojamiento crecen hasta un 500 %

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Madrid, 9 ago (EFE).- El próximo miércoles la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol provocando un eclipse solar, un fenómeno astronómico que atraerá a España a más de 446.000 turistas y que ha disparado las búsquedas de alojamiento en los lugares con mejor visibilidad hasta multiplicar la demanda habitual en más de un 500 %.

Este eclipse se espera que tenga "un impacto económico significativo" en España, con una aportación neta a la economía de 347,6 millones de euros, y que atraiga a 446.700 turistas más durante la semana, según cálculos del Ministerio de Economía presentados en la reunión de coordinación para el trío de eclipses.

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Los datos de Booking reflejan que el interés por este eclipse solar ha crecido con fuerza entre los viajeros internacionales, ya que las búsquedas de alojamiento desde fuera de España para estancias del 12 al 13 de agosto se han disparado un 522 % en Soria, uno de los puntos desde los que se verá mejor este fenómeno.

A Soria, que es la provincia que ha experimentado un mayor crecimiento de búsquedas de alojamiento desde el extranjero, le siguen León (356 %), Palencia (345 %), Burgos (325 %), Teruel (230 %), Lugo (198 %), Valladolid (161 %) y Oviedo (115 %).

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Entre los visitantes nacionales, la provincia que ha experimentado un mayor crecimiento de las búsquedas ha sido Palencia (121 %), seguida de A Coruña (64 %), Soria (49 %), Guadalajara (22 %) y Teruel (20 %).

Los datos del Ministerio de Economía relativos a la demanda hotelera apuntan a un incremento del 17,8 % de las reservas en comparación a agosto de 2025.

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A la alta ocupación en hoteles y casa rurales en los territorios que cuentan con mejor visibilidad del eclipse se suma la de los cámpines, que están todos completos para verano. Aunque el responsable de comunicación de la Federación Española de Campings (FEEC), Óscar Guillén, ha explicado a EFE que esta es la demanda habitual de cada verano, por lo que no ha experimentado ningún repunte por el eclipse.

Como alternativa a estas opciones de alojamiento aparecen las autocaravanas, una manera de ver este fenómeno en la naturaleza y sin aglomeraciones. El vicepresidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), Luis López, ha asegurado que todos los veranos agotan los vehículos de alquiler, pero que este año llevan ya meses con reservas para esas fechas en concreto.

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"Muchos de nuestros asociados disponen de 30 o 40 autocaravanas y campers de alquiler y se han visto obligados a reforzar y ampliar sus vehículos con este fin, dado el aluvión de peticiones que recibimos a diario", ha añadido López.

Para que los más de 440.000 turistas se desplacen hasta los puntos del país en los que mejor se verá el eclipse, el Gobierno apunta a un aumento del 7,9 % en los asientos de avión programados para la próxima semana respecto al mismo periodo de 2025. Eso sí, no se prevé que las aerolíneas refuercen su dispositivo habitual para este fenómeno.

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De hecho, se han registrado incrementos de reservas aéreas para los días previos al eclipse por encima del 90 % en Santander, Asturias y Bilbao, en comparación con el año pasado, según datos de Amadeus Travel Intelligence.

Renfe ofrecerá más de un millón de plazas en 3.038 trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity entre el 7 y el 16 de agosto. También reforzará los servicios de Media Distancia y Cercanías, especialmente en los corredores del norte de España.

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Por su parte, los principales operadores españoles, Telefónica, MasOrange y Vodafone, reforzarán la cobertura de red móvil en 700 puntos de España, en las zonas geográficas donde mejor visibilidad tendrá el eclipse solar del 12 de agosto, con el fin de adaptar su servicio a la afluencia de personas prevista.

Telefónica ha realizado trabajos en la red para optimizar la señal móvil en más de 200 puntos, misma cantidad que Vodafone, mientras que MasOrange ha identificado alrededor de 300 ubicaciones estratégicas sobre las que está focalizando sus actuaciones. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023585235)