Veinte medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos luchan contra el incendio de Niebla

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Niebla (Huelva), 8 ago (EFE).- Un total de 20 medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos en tierra trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva), que ya afecta a 4.000 hectáreas y mantiene desalojadas a 70 personas.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que, desde el aire trabajan un helicóptero ligero, seis semipesados, uno pesado y uno de mando, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y tres aeronaves anfibias de Tipo 1 diseñadas cargar entre 5.500 y 6.000 litros de agua en pocos segundos directamente de ríos, embalses o del mar sin necesidad de aterrizar.

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El dispositivo humano está formado por 215 bomberos del Infoca más 60 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), apoyados por 94 vehículos, de los que 15 pertenecen a la UME, a los que se han unido siete buldócer para realizar perimetrajes, además de los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y el resto de organismos integrados en el dispositivo, como bomberos de Extremadura.

Según ha explicado a los periodistas el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, las llamas siguen sin control tras una noche "muy compleja" y para la jornada de este sábado las previsiones no son positivas, debido a que hay cambios de vientos constantes, "lo que destroza la estrategia de ataque".

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Durante la noche se han abierto nuevos frentes, y los efectivos en tierra no han podido controlar las llamas, tras enfrentarse en sus momentos iniciales a rachas de viento de 40-50 kilómetros por hora, mientras que de madrugada ha cambiado el viento de suroeste a sur y, según el consejero, la previsión es que haya nuevos cambios esta tarde.

En la tarde del viernes fueron desalojadas 75 personas, que ocupaban en su mayoría segundas residencias, por lo que solo cinco han precisado ser alojadas en un hotel.

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Sobre la superficie afectada, Sanz ha precisado que está formada por eucaliptos, pinos y dehesa, aunque no todo lo que está dentro del perímetro del incendio ha sido quemado. EFE

fcs/av/aam

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