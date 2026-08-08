Los equipos de extinción afrontan dos horas "vitales" en Tírig para trabajar con aéreos

Guardar

Castelló, 8 ago (EFE).- Con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ya establecido en el municipio de Tírig, los equipos de extinción que trabajan desde ayer en los incendios forestales declarados en Castellón trabajan especialmente en Tírig, donde la situación reviste mayor dificultad, y las próximas dos horas serán "vitales" para trabajar con los medios aéreos.

Así lo ha explicado desde el PMA la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al explicar la información que ha comunicado a las autoridades el director de la extinción.

PUBLICIDAD

Con la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) activada en Tírig, (que conlleva que la evolución del fuego pueda afectar gravemente bienes forestales y ligeramente a la población con el requerimiento de medios extraordinarios), los efectivos se centran en luchar contra este fuego.

La provincia de Castellón registró ayer, a partir de las 19:00 horas, una tormenta eléctrica que provocó la caída de más de 100 rayos, que causaron cuatro incendios. El de la Salzadella se pudo controlar en pocas horas y el de Culla se ha dado por controlado esta mañana.

PUBLICIDAD

Siguen activos el de la Serra d'en Galceran, que ha pasado a situación 1 del PEIF por su evolución favorable, y el de Tírig, donde se centran ahora los esfuerzos.

Esta tarde se prevén rachas de viento que podrían complicarlo, "por eso todo el trabajo que se pueda hacer ahora es vital", ha señalado Bernabé, al tiempo que ha enviado "ánimo a todos los efectivos que trabajáis en la emergencia" y ha pedido "mucha precaución".

PUBLICIDAD

Además de los medios de la Generalitat, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha movilizado también las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.EFE

(foto)