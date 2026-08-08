Hallado sin vida el hombre desaparecido hace una semana en Granada

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Granada, 8 ago (EFE).- La Guardia Civil ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida del hombre de 66 años desaparecido en Churriana de la Vega (Granada) el pasado 1 de agosto.

Según han confirmado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112, el cadáver se encontraba en el Camino del Jueves en Granada capital, cerca de la carretera GR-30.

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Desde su desaparición se organizaron batidas formadas por cientos de voluntarios y profesionales de emergencias para encontrar al vecino de Churriana, que estaba considerado como una persona vulnerable por su estado de salud. EFE