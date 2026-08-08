García Pimienta elude la presión del "objetivo ascenso" y se marca "partido a partido"

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Almería, 8 ago (EFE).- El entrenador del Almería, Xavi García Pimienta, que se ha hecho cargo del equipo para esta temporada tras la etapa de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en el banquillo, ha asegurado que no quieren presionarse con el "objetivo ascenso" y que el discurso será el de "partido a partido.

"No me vais a escuchar objetivo ascenso, me vais a escuchar objetivo partido a partido, es lo que creo. Lo único importante va a ser el partido del Eldense -como local en la primera jornada de LaLiga Hypermotion-, cuando acabe lo importante será el del Tenerife-como visitante-", ha comentado el barcelonés en declaraciones facilitadas este sábado por el club.

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García Pimienta se ha mostrado "muy contento" con la pretemporada, en la que se han "seguido los procesos que tocan, primero entrenando en Almería, conociéndose, con mucha gente al principio, ahora poco a poco todo se va recolocando".

"Queremos ser protagonistas, llevar la iniciativa, ser proactivos, atacar todo lo que sea posible, pero van a haber momentos de los partidos, de los rivales también, que tienen muchísimo nivel, que nos van a someter, que van a tener ellos el balón y que vamos a tener que ser muy contundentes a nivel defensivo", ha argumentado.

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Sobre la plantilla y el mercado de fichajes, ha explicado que mantiene contacto constante con la dirección deportiva y asume que aún pueden producirse cambios antes del cierre del plazo de contrataciones a principios de septiembre.

"Llevo muchos años en esto y sabes que puede pasar de todo. Hay que estar preparado, nunca poner excusas, y sí que es cierto que tengo ya muchas ganas de que la plantilla se cierre para no tener ningún movimiento más", ha subrayado García Pimienta, quien ha destacado que van "al máximo para prepararse para una temporada muy difícil, muy larga y muy complicada". EFE

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