El Real Madrid y el Ferencvaros homenajean a Puskas antes del amistoso en Budapest

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Redacción Deportes, 8 ago (EFE).- El Real Madrid y el Ferencvaros rindieron un homenaje este sábado, antes del partido amistoso que ambos disputarán horas más tarde en el Groupama Arena, a la leyenda húngara Ferenc Puskas, exjugador blanco en la década de los años 60 en la catedral de San Esteban de Budapest.

El director general del club, José Ángel Sánchez, y el exfutbolista brasileño Roberto Carlos fueron los representantes del Real Madrid en el acto organizado por la Academia de Fútbol Ferenc Puskas, en el que se llevó a cabo una ofrenda floral en el lugar donde está enterrado, según informó el club.

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Al homenaje también asistieron Balázs Tóth, CEO de la Academia; Pál Orosz, CEO del Ferencvaros; y László Juhász, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Hungría.

Puskas jugó en el Real Madrid entre 1958 y 1966. Durante esa época completó una de las épocas más exitosas del club y conquistó 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas y 1 Copa de España.

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Compartió delantera con jugadores de la talla de Di Stéfano, Kopa, Rial o Gento, y marcó 242 tantos en 262 partidos como madridista. EFE