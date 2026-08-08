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El PP critica al Gobierno por "negarse" a comparecer en el Parlamento sobre Ceuta

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Madrid, 8 ago (EFE).- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, ha criticado al Gobierno por "esconderse y negarse a comparecer en el Parlamento como le exige su partido ante una crisis humanitaria y de seguridad nacional "sin precedentes, como ha acontecido "con la invasión" de Ceuta.

El PP registró ayer la solicitud de comparecencia de varios ministros en el Congreso y en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que acudieran a dar explicaciones la semana próxima mientras que el Gobierno, también ayer, hizo lo propio en la Cámara Baja para que los responsables de Presidencia, Interior, Asuntos Exteriores y Defensa comparezcan ante las respectivas comisiones en la última semana de agosto.

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Nadal ha insistido también, en unas declaraciones facilitadas a los medios, que las políticas migratorias de España afectan al resto de la UE y así se lo han hecho saber al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sus socios, que "no comparten su política migratoria, que no están de acuerdo con las políticas de regularización masiva que crean efectos de llamada y generan crisis como la actual".

Por eso, ha dicho que Sánchez cada vez "está más aislado" en Europa y se enfrenta a algunos de los gobiernos de la UE, refiriéndose a Italia, a cuyos nacionales el Ejecutivo está pidiendo desde este sábado el pasaporte en los controles fronterizos de puertos y aeropuertos después de que el Gobierno de Georgia Meloni se negara a levantar medidas similares que aplica a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos.

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El dirigente popular ha subrayado que "no puede haber impunidad política ante cerca de 150 muertes, ante un ataque a la integridad territorial y ante un ataque a la seguridad nacional", y ha lamentado que el Gobierno haya abandonado a los ceutíes en servicios esenciales, como la sanidad, pero sobre todo les ha fallado "en garantizar la seguridad y el orden público".EFE

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