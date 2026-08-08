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Anilladas en la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) 600 crías de flamenco

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Málaga, 8 ago (EFE).- Un total de 600 pollos de flamenco común, de los 15.500 censados este año, han sido anillados este sábado en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).

Más de 400 personas han formado parte del dispositivo coordinado por la Junta de Andalucía, que se ha desarrollado durante la madrugada en apenas cuatro horas, y en el que ha participado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez.

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La consejera ha destacado que el anillamiento constituye "una de las expresiones más representativas de la unión entre la ciencia, la conservación y la participación ciudadana", y ha agradecido la implicación de todas las personas que hacen posible una operación de estas características.

"Fuente de Piedra ha vuelto a demostrar que la protección de nuestro patrimonio natural es una tarea compartida, capaz de reunir en torno a un mismo objetivo a investigadores, profesionales, administraciones, voluntarios y vecinos", ha añadido.

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El anillamiento de flamencos comenzó en Fuente de Piedra en 1986, por lo que este año alcanza su 40 aniversario.

Desde entonces y hasta 2025 se habían marcado 20.777 pollos con anillas cuyos códigos pueden leerse a distancia.

Con los 600 ejemplares anillados en esta edición, la cifra acumulada supera los 21.000 pollos, de los cerca de 270.000 nacidos en la laguna desde que comenzó el seguimiento de la colonia en 1984.

Se trata de una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz, en la que convergen el conocimiento científico y el compromiso social y ambiental de cientos de personas.

La actividad permite en solo unas horas capturar, identificar, medir y liberar a cada uno de los ejemplares, en una operación perfectamente coordinada.

El marcaje individual de los pollos de flamenco común permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales.

Más del 70% de las aves anilladas en Fuente de Piedra han sido leídas alguna vez, acumulando en estos 40 años más de 167.000 registros realizados en 23 países diferentes, desde Guinea-Bissau hasta Chipre, aunque una parte importante de las lecturas, esto es, más del 30 %, vuelven a hacerse en la misma laguna, dada la fuerte filopatría de esta especie.

El año hidrológico 2025/26 ha sido el cuarto con mayor registro pluviométrico en la zona en el último medio siglo, con 663 litros por metro cuadrado hasta la fecha, lo que ha permitido que la laguna alcanzara un nivel máximo de 101 centímetros en marzo, cuando la mayoría de los años no supera los 50 centímetros de nivel, lo que ha favorecido que los territorios de cría presentaran unas condiciones óptimas de aislamiento.

La actividad ha comenzado de madrugada, con la entrada de los grupos de captura en la laguna para conducir a los pollos no voladores hacia el capturadero. Una vez en el corral, los ejemplares han sido trasladados individualmente a los grupos de marcaje, donde se les han colocado las anillas, además de tomar sus medidas morfológicas, muestras biológicas y el peso, antes de su liberación.

El protocolo aplicado, que es casi un ritual fruto de cuatro décadas de experiencia, garantiza que el proceso se realice sin riesgo para los animales y con el máximo rigor técnico, consolidando esta práctica como una herramienta esencial para la investigación científica. EFE

(Foto) (Vídeo)

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