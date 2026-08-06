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Montserrat (PP) exige responsabilidades a los "incompetentes" y reclama elecciones por la crisis migratoria en Ceuta

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La vicepresidenta y portavoz del Grupo del PP Europeo, Dolors Montserrat, ha exigido responsabilidades a "aquellos que fueron incompetentes" con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha pedido que el presidente del Gobierno convoque elecciones al ser "incapaz de defender las fronteras".

En una entrevista en 'Telecinco', Montserrat ha planteado que la entrada masiva de migrantes a través de la frontera ceutí el pasado 30 de julio fue propiciada por la incapacidad de Sánchez de "defender" la frontera con Marruecos y acusa al Ejecutivo de ser "irresponsables" e "incompetentes" con la gestión a la hora de "frenar y defender" el paso de El Tarajal.

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Es por ello que, con motivo de esta crisis, el PP Europeo ha impulsado y va a liderar este jueves un debate en el Parlamento Europeo que aspira a poner sobre la mesa la situación migratoria de Ceuta. Montserrat ha acusado a Pedro Sánchez de "dar plantón a Europa" por no acudir, ha dicho, a la propuesta de debate ante la cámara europea y afirma que "tienen miedo a dar la cara" y "son incapaces de dar respuestas".

Esto ha ocurrido tras asegurar que "los dos responsables", a su juicio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se hayan negado a asistir al Parlamento Europeo porque, dice Montserrat, "no están preparados".

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En cuanto a la gestión de migrantes en las comunidades autónomas que preside el PP conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo, la portavoz del PP europeo ha sostenido que su partido va a "cumplir con la ley", pero que no van a "pasar de pantalla como Sánchez", ha afirmado en referencia a las vacaciones del presidente, y quieren "saber quiénes son, uno a uno, esos 5.000 migrantes, si tienen antecedentes penales" y comprobar que no se haya "colado algún lobo solitario yihadista".

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EuropaPress

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