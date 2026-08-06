Mónica García acusa a Ayuso de vivir en un "magma de impunidad"

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Madrid, 6 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vivir en un "magma de impunidad" por la compra y posterior intento de venta del ático de lujo adquirido por el Gobierno regional, una operación que ha calificado de "estrambótica".

En una entrevista en RNE, García ha criticado además que Ayuso descargue la responsabilidad política sobre su consejero de Presidencia por la adquisición del inmueble y ha ironizado con que "no solo está vendiendo el ático, está vendiendo también a su consejero".

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A su juicio, toda esta historia es "absolutamente estrambótica" y demuestra "una suerte de impunidad" en la que, según ha dicho, vive la presidenta madrileña.

Para García, Ayuso "no ha venido a hacer política, ha venido a hacer negocios particulares", de ahí, a su juicio, que mantenga "un tren de vida absolutamente inasumible para cualquier cargo público de este país".

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Respecto al anuncio del Ejecutivo madrileño de destinar a los afectados por los incendios el dinero obtenido con la venta del ático y de otros inmuebles públicos, García ha asegurado que esa posibilidad "es ilegal" y ha acusado a Ayuso de intentar salir "del atolladero" tras conocerse la compra del inmueble.

También ha criticado que Ayuso agradeciera en redes sociales las donaciones privadas destinadas a los damnificados por los incendios y ha insistido en que los madrileños "no necesitan solidaridad ni donaciones", sino que se gestione y gobierne y se destinen los recursos públicos a mejorar los servicios.

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"La señora Ayuso aprovecha cualquier crisis primero para victimizarse y luego, por si alguien puede hacer negocio a su alrededor, para hacer negociete. No ha venido a hacer política, ha venido a hacer negocios", ha concluido. EFE