Los descartes entran en juego en la Copa del Rey Mapfre

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Palma, 6 ago (EFE).- La 44.ª Copa del Rey Mapfre alcanza este jueves el ecuador de la competición en todas sus clases, con el final de la serie preliminar y la entrada de los descartes en las cuatro divisiones de ORC.

Tras la costera del miércoles, este jueves los ORC comenzarán la jornada disputando su cuarta prueba puntuable, lo que activará los descartes: cada equipo podrá restar de su puntuación el peor resultado parcial de los tres primeros días, lo que provocará cambios significativos en las clasificaciones.

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El cierre de la serie preliminar dará paso a la serie final, que se disputará el viernes y el sábado y en la que cada resultado se multiplicará por 1,5, sin posibilidad de descartar.

Esa fórmula se aplica a todas las clases salvo la femenina Balearia Women’s Cup, que seguirá con sus cruces en formato 'round robin' (todos contra todos) para definir qué seis equipos disputarán la 'medal race' del sábado.

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Los líderes de la 44.ª Copa del Rey Mapfre son el Vudu italiano en Abanca ORC 0, el Nola estonio en Sail Racing ORC A, el Máximo español en Uber ORC B, el Earlybird alemán en Azulmarino ORC C, el Nadir español en ClubSwan 42 y el Balearia Team RCNP en la Balearia Women's Cup. EFE

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