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La aeronáutica concentra la exportación española de defensa, que está impulsada por Europa

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Madrid, 6 ago (EFE).- La demanda europea impulsa las exportaciones españolas de la industria de defensa, las cuales se concentran, principalmente, en capacidades aeronáuticas y tienen como destino fundamental a socios comunitarios, sobre todo Alemania, Italia y Francia, según la radiografía publicada este jueves por BBVA Research.

El trabajo de la economista senior para España y Portugal de BBVA Research Virginia Pou concluye además que las compras españolas descansan sobre la industria nacional y la cooperación europea, y revela cómo el ritmo promedio mensual de las adjudicaciones se ha estabilizado en unos 200 millones de euros en el primer semestre.

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En su publicación, la autora explica que el contexto geopolítico ha impulsado a España a entrar en un ciclo expansivo y alcanzar el objetivo de gasto en defensa del 2 % del producto interior bruto (PIB) en 2025; no obstante, consolidar este nivel requerirá de un compromiso presupuestario sostenido para los próximos años, añade.

Dentro de este escenario, esta radiografía del gasto en defensa detecta un cambio estructural orientado a la modernización militar mediante grandes programas, con un papel central de la industria nacional y una mayor cooperación europea.

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El aumento de las partidas destinadas a defensa se ha materializado en grandes programas de modernización, con un volumen "sin precedentes" de acuerdos del Consejo de Ministros, contratos plurianuales y adjudicaciones de gran importe desde el segundo semestre de 2025.

Conforme a la misma fuente, los contratos de suministro representan, en promedio, cerca del 65 % del importe adjudicado. Los servicios suponen en torno a un 30 % y las obras, que han venido ganando peso en los últimos años, alrededor del 5 %.

Con los datos hasta este junio puede observarse que el ritmo promedio mensual de las adjudicaciones se ha estabilizado en torno a 200 millones de euros, moderándose respecto al segundo semestre del año pasado.

A tenor de la economista, el mantenimiento de las capacidades militares existentes sigue concentrando una parte importante de la contratación de defensa. Desde 2022 ha aumentado el protagonismo de las tecnologías digitales, sobre todo software y comunicaciones.

Ahora bien, las adquisiciones continúan centradas en plataformas militares, como buques y vehículos. Esta evolución de los objetos de licitación podría reflejar una modernización progresiva de las capacidades de defensa, añade.

 

Asimismo constata que los principales grupos industriales relacionados con la defensa concentran una parte muy significativa del importe adjudicado en 2025 y 2026, y recuerda que la actividad se organiza en pocos polos de especialización, con Madrid, Albacete, Asturias o Sevilla como principales centros.

Eso sí, la autora aclara que la distribución territorial de la industria de defensa responde a la localización de las capacidades de diseño, fabricación, integración y sostenimiento, más que a la ubicación de los organismos que terminan contratándolas.

La radiografía expone que las adquisiciones españolas descansan sobre la industria nacional y la cooperación europeas, con una presencia "muy reducida" de proveedores de terceros países.

Desde 2022, el aumento de las compras españolas de defensa se ha concentrado en las capacidades aéreas y terrestres, mientras que las espaciales mantienen un peso reducido.

El crecimiento del ámbito aéreo se ha apoyado en una mayor participación de fabricantes europeos, vinculada a la participación de España en grandes programas multinacionales, en tanto que en el terrestre y el marítimo siguen predominando los fabricantes nacionales. EFE

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