Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El PP acusa a Sánchez de querer cerrar la crisis de Ceuta sin identificar a los migrantes

Guardar

Madrid, 6 ago (EFE).- La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este jueves al Gobierno de querer cerrar la crisis de Ceuta sin haber identificado a todas las personas que han entrado de forma irregular ni descartar posibles amenazas a la seguridad nacional.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco al ser preguntada por este asunto y por las discrepancias de su partido con Vox, formación con la que los populares gobiernan en cinco comunidades y que rechaza cualquier reparto de menores migrantes.

PUBLICIDAD

Además, ha recalcado que el PP no acepta "ninguna lección" del Gobierno socialista sobre este asunto tras recordar que sus socios parlamentarios, PNV y Junts, han anticipado ya su rechazo a un posible reparto de menores en sus comunidades.

"La pantalla, a día de hoy, es saber quiénes son estos 5.000, si tienen antecedentes penales, si se nos ha colado algún lobo solitario y yihadista, si hay mayores que puedan ser devueltos y si hay menores que no son vulnerables y que pueden ser devueltos a sus familias", ha remarcado.

PUBLICIDAD

La dirigente popular ha reprochado a Sánchez, al que considera "responsable de todo lo que ha pasado", que quiera "pasar página mientras disfruta de unas vacaciones en La Mareta (Lanzarote) "pagadas por todos", pese a que, en su opinión, "la crisis de seguridad todavía no ha terminado".

También ha defendido el retorno de quienes han entrado irregularmente y no tengan derecho a permanecer en España, de acuerdo con el Pacto Migratorio y Asilo de la Unión Europea, y ha advertido de que la situación podría volver a repetirse si el Gobierno no asume responsabilidades. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mejor queso de España lo elaboran 13 amigos en un pequeño pueblo de Badajoz: los supermercados donde comprarlo por unos 10 € dentro y fuera de Extremadura

Elaborado con leche cruda de oveja merina, Cremositos del Zújar es un queso elaborado en Campanario, en la comarca pacense de La Serena

El mejor queso de España lo elaboran 13 amigos en un pequeño pueblo de Badajoz: los supermercados donde comprarlo por unos 10 € dentro y fuera de Extremadura

Lo que esconden las bacterias intestinales: la dieta occidental alimenta el crecimiento de cáncer de colon

Un estudio revela que los pacientes con cáncer colorrectal tienen más genes bacterianos responsables de producir ácidos biliares secundarios, alterados por la alimentación

Lo que esconden las bacterias intestinales: la dieta occidental alimenta el crecimiento de cáncer de colon

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo salir de la “trampa mortal” que supone perder el control de la caja de cambios: “Hay que mantener la calma”

Un fallo en el mecanismo de selección de marchas puede dejar a un conductor sin posibilidad de cambiar de velocidad ni detener el vehículo por medios convencionales. Entender cómo actuar en esos segundos críticos puede evitar un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo salir de la “trampa mortal” que supone perder el control de la caja de cambios: “Hay que mantener la calma”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Super Once del 6 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 6 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo salir de la “trampa mortal” que supone perder el control de la caja de cambios: “Hay que mantener la calma”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo salir de la “trampa mortal” que supone perder el control de la caja de cambios: “Hay que mantener la calma”

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

Incluso los directivos prefieren vivir mejor que ascender: seis de cada diez rechazarían más sueldo y responsabilidad si perjudica su bienestar

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Madrid, Cataluña y Baleares financian el 46% del reparto autonómico, pero no son las comunidades peor tratadas por el sistema

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual