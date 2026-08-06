El equipo español, mejor marca nacional sub20 del 4x400 mixto en la semi del Mundial

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Redacción Deportes, 06 ago (EFE).- El equipo español de relevos 4x400 metros mixto logró la mejor marca nacional en categoría sub-20 con un tiempo de 3:21.90 en las semifinales del Mundial de atletismo que se está disputando en Oregón (Estados Unidos).

El cuarteto integrado por Pablo Rojo, Rocío Navarro, Óscar Crespo y Ana Alba Ruiz consiguió la clasificación directa para la final y superó la anterior mejor marca española (3:22.16), conseguida este mismo año, informa la Federación Española.

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Posteriormente, el equipo español terminó en séptimo puesto en la final, el miércoles, con un tiempo de 3:23.51.

El Campeonato del Mundo sub-20 se celebra del 5 de agosto hasta el próximo domingo 9 de agosto en Oregón (Estados Unidos). EFE