Ayuso acusa a Sánchez de "asfixiar" a los madrileños con la financiación autonómica

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Madrid, 6 ago (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que Madrid es "siempre la región que más aporta al conjunto de España" y que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien quiere "sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños".

Así lo ha manifestado la presidenta regional en un mensaje en su red social de X, donde ha hecho referencia a la información publicada ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que informaba de que la Comunidad de Madrid aportó en 2024 el 26 % de sus ingresos al sistema común de financiación autonómica.

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"El rollo del dumping fiscal significa que el Gobierno de Sánchez nos quiere sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños", ha aseverado Ayuso.

Además de Madrid, que encabeza la lista, este esfuerzo solidario ha sido realizado también por Cataluña (8 %) y Baleares (7 %), mientras que las mayores receptoras son Extremadura y Canarias, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

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Por otra parte, Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha mantienen las últimas posiciones en la cola de la distribución, con índices de financiación efectiva por habitante ajustado muy bajos.

Es decir, siguen siendo las peor financiadas, como viene sucediendo año tras año en el actual sistema de financiación autonómica, según el trabajo de Fedea publicado ayer. EFE

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