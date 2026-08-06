Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Ayuso acusa a Sánchez de "asfixiar" a los madrileños con la financiación autonómica

Guardar

Madrid, 6 ago (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que Madrid es "siempre la región que más aporta al conjunto de España" y que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien quiere "sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños".

Así lo ha manifestado la presidenta regional en un mensaje en su red social de X, donde ha hecho referencia a la información publicada ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que informaba de que la Comunidad de Madrid aportó en 2024 el 26 % de sus ingresos al sistema común de financiación autonómica.

PUBLICIDAD

"El rollo del dumping fiscal significa que el Gobierno de Sánchez nos quiere sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños", ha aseverado Ayuso.

Además de Madrid, que encabeza la lista, este esfuerzo solidario ha sido realizado también por Cataluña (8 %) y Baleares (7 %), mientras que las mayores receptoras son Extremadura y Canarias, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

PUBLICIDAD

Por otra parte, Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha mantienen las últimas posiciones en la cola de la distribución, con índices de financiación efectiva por habitante ajustado muy bajos.

Es decir, siguen siendo las peor financiadas, como viene sucediendo año tras año en el actual sistema de financiación autonómica, según el trabajo de Fedea publicado ayer. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Super Once del 6 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 6 agosto

Julián Contreras Jr. carga contra ‘Y ahora Sonsoles’ y lanza un dardo a Nacho Gay: “¿En qué momento pensáis que voy a hablar con vosotros?”

El hijo de Carmina Ordóñez ha respondido con dureza tras las informaciones sobre la serie que escribió sobre su madre

Julián Contreras Jr. carga contra ‘Y ahora Sonsoles’ y lanza un dardo a Nacho Gay: “¿En qué momento pensáis que voy a hablar con vosotros?”

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

Una inscripción oficial y los suministros básicos no garantizan todos los derechos urbanísticos

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

Receta fácil de murtabak de pollo: el pan plano típico de Malasia con un exterior crujiente y un relleno tierno y muy sabroso

Esta crepe salada, muy consumida en el Sudeste Asiático, se cocina en sartén hasta que queda dorada y crujiente, con un interior suave y aromático

Receta fácil de murtabak de pollo: el pan plano típico de Malasia con un exterior crujiente y un relleno tierno y muy sabroso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

Más de cien menores pasan su primera noche en un colegio habilitado para su acogida en Ceuta

La presión migratoria sobre Ceuta divide el mapa autonómico: PP y Vox se rebelan contra el reparto de menores y el resto recuerda que “las leyes no son optativas”

Las damas de hierro de la inmigración en Europa: la curiosa relación entre Georgia Meloni y Mette Frederiksen y cómo les une la crisis en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

Juan Goñi, arquitecto: “Tu casa puede estar en catastro, tener luz, agua y no ser legal. 300.000 viviendas en Andalucía están así”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de agosto

Incluso los directivos prefieren vivir mejor que ascender: seis de cada diez rechazarían más sueldo y responsabilidad si perjudica su bienestar

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre los turnos de verano: “La empresa no puede suprimir descansos alegando que existe más actividad”

Europa descarbonizará el cielo: el 25% de los vuelos del continente recorren menos de 500 km y podrían realizarse en aviones con motor híbrido o eléctrico

DEPORTES

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

El extraño caso de Ferran: el héroe del Mundial de España que no es suficiente para el FC Barcelona y podría tener la llave de Julián Álvarez

La Liga F estrena normativa: un médico obligatorio, blindaje a la cantera y multa por no llevar el nombre en la camiseta

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual