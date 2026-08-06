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Affengruber: “Me gusta el estilo de juego del nuevo entrenador”

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Elche (Alicante), 6 ago (EFE).- El central internacional austríaco del Elche David Affengruber aseguró que le gusta “el estilo de juego” que el argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador del conjunto ilicitano, quiere implantar en el equipo para la próxima temporada.

El jugador, que se incorporó a la pretemporada varias semanas más tarde que sus compañeros tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, indicó a los medios del club que el equipo está dando “buenos pasos” en su adaptación para afrontar el primer partido de LaLiga, ante el Deportivo, con buenas sensaciones.

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Affengruber afirmó que su objetivo personal es “mejorar cada temporada” y volver a ser convocado por la selección de Austria, con la que no llegó a disputar ningún minuto en la Copa del Mundo.

El central calificó el compromiso amistoso del próximo sábado ante el Toulouse como una “buena prueba” para el Elche pensando ya en la visita al Deportivo, en un estadio que trae buenos recuerdos al conjunto ilicitano.

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“Ascendimos en ese estadio, pero aquello es pasado y ahora toca el presente. Ellos querrán ganar su primer partido en su vuelta a Primera”, advirtió Affengruber, que también valoró la importancia de los puntos para el Elche.

“Queremos ganar fuera antes de lo que lo hicimos el pasado año. Eso nos ayudaría a sumar más puntos como visitante”, comentó el defensor en alusión a los problemas que el Elche tuvo el pasado curso a domicilio.

El austríaco destacó el “buen grupo” que ha formado el Elche en su vestuario, clave para lograr objetivos, y se mostró ilusionado por la respuesta de la afición ilicitana, que un año más va a completar el cupo de abonados.

“Tuvimos mucha ayuda de los abonados en los partidos en casa”, señaló el jugador, que destacó la experiencia vivida durante el pasado Mundial. “Fue muy especial. Los estadios eran increíbles y Estados Unidos hizo un gran espectáculo”, concluyó. EFE

pvb sm/cmm

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