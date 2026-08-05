Sira Rego viajará a Ceuta el viernes para trabajar en la acogida de los menores migrantes

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Madrid, 5 ago (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará el próximo viernes, 7 de agosto, a la ciudad autónoma de Ceuta para seguir trabajando en la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado jueves.

Según han informado fuentes del ministerio, Rego mantendrá reuniones con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con el delegado de Gobierno en la Ciudad, Miguel Ángel Pérez, y otras autoridades, y tendrá encuentros con organizaciones de protección a la infancia.

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No hay cifras oficiales del número de menores que entraron a Ceuta el pasado jueves y permanecen en la ciudad autónoma -por su condición de menores de edad no pueden ser devueltos a Marruecos y deben ser tutelados por la comunidad autónoma a donde han llegado- pero la Policía Nacional ya ha identificado a 528.

Desde que comenzó esta crisis, el Ejecutivo ha recordado que está vigente la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado, que estableció un mecanismo de reubicación de los menores migrantes que llegan a territorios con alta presión migratoria, como Ceuta, hacia otras comunidades autónomas para su mejor atención.

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Este planteamiento ya ha despertado el rechazo de buena parte de las autonomías, especialmente de aquellas en las que el PP gobierna con Vox, como Castilla y León, Extremadura y Aragón, que han anunciado no aceptarán en sus comunidades a los niños precedentes de Ceuta.

Vivas ha pedido este miércoles ayuda al resto de España ante la crisis y, sobre los menores, ha señalado que el Gobierno autonómico atiende a 1.100 jóvenes, un 2.600 % por encima de su capacidad de acogida, lo que supone una "situación de emergencia humanitaria absolutamente insostenible". EFE

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