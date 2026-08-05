Luis García asegura que quieren "dar un cambio grande al equipo" para no salvarse al final

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Sevilla, 5 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, que afronta su primera campaña desde el inicio tras ser contratado en el último tramo de la pasada temporada, aseguró este miércoles que para este curso quieren "dar un cambio grande al equipo" para no salvarse del descenso en los últimos partidos, lo que ha ocurrido en los ejercicios precedentes.

El técnico madrileño, en declaraciones facilitadas por el club desde la concentración que se desarrolla en los Países Bajos, afirmó que "el Sevilla es de los clubes más importantes de España y de Europa" y que "el orgullo que tiene que ser animar al Sevilla es grandísimo", aunque puntualizó que están "en un momento de dificultad como club".

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"No sufrir es un paso adelante. Hemos tenido que vender para poder inscribir. Yo no vendo ese discurso, soy realista. Yo seré el primero que diga cuándo es el objetivo más alto, pero ahora mismo lo más importante es no padecer, y para eso necesitamos a la gente y que se vea un equipo comprometido, y de eso me encargo yo. Se van a dejar todo, se lo voy a exigir. Va a ser una gran temporada”, relató.

El preparador sevillista añadió al respecto que "los equipos tienen que ir creciendo según avanza la temporada, tienen que ir evolucionando", y recordó que sus "segundas vueltas son mejores que las primeras porque con trabajo se va creciendo", por lo que buscan "dar una estructura, defender ante diversos sistemas".

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También se refirió al primer partido de LaLiga, el sábado 15 de agosto (21.00 horas) como local ante el Rayo Vallecano, y dijo que espera "ver el templo a tope, el manicomio instaurado. Son tres puntos igual de importantes que los del año pasado".

"Tenemos que estar juntos y ojalá demos un paso adelante con tres puntos. El calendario al principio es duro, por eso tenemos que empezar bien. Estoy seguro de que no vamos a defraudar, ni nosotros ni la afición", subrayó. EFE

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