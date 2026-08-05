Junts rechaza acoger más menores en Cataluña y urge a delegar competencias en inmigración

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Barcelona, 5 ago (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este miércoles la idea de acoger en Cataluña a más menores no acompañados procedentes de Ceuta y ha urgido a delegar a la Generalitat las competencias en inmigración.

"No se puede tensionar más a Cataluña", ha afirmado Nogueras en unas declaraciones difundidas por su partido, en las que reacciona a la crisis migratoria de los últimos días en Ceuta.

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Según Nogueras, "Cataluña no debe cubrir la negligencia de España, que regulariza unilateralmente a miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen y que tienen centros de acogida vacíos".

Dirigiéndose al presidente catalán, Salvador Illa, ha advertido de que "acoger en condiciones precarias a menores, como ahora pasa en Cataluña, es ser muy hipócrita".

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Junts considera que Cataluña acoge "muy por encima de su capacidad, mientras otras comunidades eluden sus responsabilidades", por lo que reclama aprobar "de manera urgente" la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat.

Cualquier escenario de futuro, advierte Junts, queda "condicionado a la delegación integral de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña". EFE