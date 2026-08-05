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En España han ardido 194.122 hectáreas en lo que va de 2026, casi 6 veces más que en 2025

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Madrid, 5 ago (EFE).- Las hectáreas forestales quemadas en España en lo que va de año se elevan, a día de hoy, a 194.122, casi seis veces más que la superficie afectada durante el mismo periodo en 2025 -33.360 hectáreas-, según datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esos datos actualizados y provisionales se han conocido hoy después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de la citada cartera, Sara Aagesen, presidiera el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer un seguimiento de la evolución de los incendios forestales que afectan al país.

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Según un comunicado remitido a los medios de comunicación por el Miteco, entre las conclusiones de la reunión figura también que 39 grandes incendios forestales se han registrado en lo que va de año, frente a los 12 identificados en el mismo tramo temporal el año previo.

La nota indica que "la evolución de los incendios forestales ha sido muy favorable en los últimos días" y que "la situación es sensiblemente mejor que en semanas anteriores, aunque el Comité ha coincidido en que no se puede bajar la guardia".

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"En los últimos días, los efectivos del Miteco se han centrado principalmente en el Pirineo oscense, donde ha habido incendios no de gran tamaño, pero sí de difícil acceso, porque además de las altas temperaturas se están produciendo tormentas eléctricas, que son causa habitual de incendios. También en algunas reactivaciones del incendio de Burgohondo", explica.

La situación meteorológica más favorable ha hecho que los niveles de peligro de incendios hayan descendido, según esto, aunque siguen siendo muy altos en gran parte del norte, el este y el centro peninsular.

Advierte asimismo de la existencia de "peligro extremo" en el interior de las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas Canarias más montañosas y prevé que los niveles de peligro volverán a subir el fin de semana

Tras el encuentro, Aagesen ha trasladado un "mensaje moderadamente positivo" en declaraciones remitidas a los medios, en las ha destacado que en los últimos días "la situación ha mejorado de forma significativa respecto a las semanas anteriores" aunque no se debe bajar la guardia.

"Aunque las condiciones meteorológicas nos dan un respiro, no podemos bajar la guardia. Todavía existen niveles altos de peligro de incendios en una parte importante de nuestro territorio y de cara al fin de semana volverán a subir los niveles de peligro", ha señalado.

 El Comité ha tratado también la situación derivada del eclipse del próximo 12 de agosto y ha emitido varias recomendaciones para el cuidado del entorno natural.

Entre ellas, se prohíbe encender fuego, aparcar sobre vegetación seca, mantener accesos libres para emergencias, consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios, evitar saturar zonas frágiles, no dejar residuos, evitar perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

Sobre el eclipse solar, Aagesen ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a ser "un ejemplo de prudencia y de respeto" por el entorno.

"No debemos olvidar que la vegetación se encuentra extraordinariamente seca y que en estas circunstancias una pequeña chispa, una imprudencia, desencadenan incendios forestales con consecuencias devastadoras para personas, para ecosistemas y para el patrimonio natural", ha remarcado.

prc/cc

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