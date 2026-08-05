El Gobierno prioriza la seguridad en la periferia de Ceuta por la presencia de migrantes

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Ceuta, 5 ago (EFE).- La Delegación del Gobierno ha señalado este miércoles que está "priorizando" la seguridad de los vecinos de barrios periféricos de Ceuta donde se acumulan decenas de migrantes que accedieron el pasado 30 de julio y se niegan a retornar a su país de manera voluntaria.

Los presidentes de varias barriadas como Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso o Loma Colmenar ya han puesto de manifiesto que en sus calles hay muchos migrantes, en un número superior al millar de personas, por lo que han pedido medidas para evitar conflictos con los ciudadanos.

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El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, ha explicado esta mañana que "se va a seguir priorizando el operativo en los barrios periféricos que es donde estamos teniendo más dificultades, pese a que los números son extremadamente aproximados sobre los que quedan".

Ha pedido "tranquilidad y confianza" en el trabajo policial y ha animado a los vecinos a denunciar cualquier tipo de incidentes a través de los teléfonos de emergencia o bien mediante la aplicación AlertCops.

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En este sentido, ha puesto de manifiesto el despliegue extraordinario en la ciudad de 1.042 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la normalidad en las calles y barriadas.

En su opinión, Ceuta cuenta actualmente con una ratio policial muy superior al resto del país. "La media en España es de 4 agentes por cada 1.000 habitantes mientras que en Ceuta se eleva hasta 14 agentes", ha comentado, además del refuerzo de las Fuerzas Armadas, que continúa en las calles.

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Ha dicho que no se han producido incidencias graves por la presencia de estas personas por las calles. "Están habiendo muchos bulos", ha puntualizado.

También ha indicado que ayer se repartieron 2.000 kits de comida en la zona de la playa del Trampolín, donde pueden acudir todas las personas que no han querido regresar para recibir estos alimentos y bebida. EFE

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