Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Ejército traslada literas al CETI de Ceuta para mejorar la habitabilidad en el recinto

Guardar

Ceuta, 5 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas han trasladado este miércoles nuevas literas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para mejorar la habitabilidad para las más de 700 personas que viven en su interior, pese a estar preparado para 512 plazas.

En la actualidad, la mayor parte de los ocupantes del CETI no son personas que entraran en la ciudad el pasado 30 de julio en la entrada masiva por la frontera sino migrantes que habían accedido a Ceuta en los días previos.

PUBLICIDAD

La Delegación del Gobierno ha señalado este miércoles que el CETI estaba colapsado al haber advertido un mayor número de entradas de migrantes a nado una semana antes de que se produjera la entrada masiva.

El CETI ya tenía su capacidad cubierta hace diez días, lo que había motivado que al menos 400 personas estuvieran en sus inmediaciones.

La entrada masiva del 30 de julio ha incrementado y elevado la presencia de personas en el exterior a más de 1.000.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de vigilancia en el entorno del CETI, no permitiendo que los migrantes se asienten en la entrada del recinto.

PUBLICIDAD

Estas personas aguardan ahora en los montes cercanos al CETI, durmiendo a la intemperie, a la espera de poder disponer de plazas en el interior.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez (PP), se ha referido al CETI para calificar la situación como de "caos y desborde". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Iberia ha programado para el 12 de agosto una operación con salida de Madrid-Barajas a las 18:45 y un recorrido optimizado sobre Palencia, con retransmisión en directo y trabajo de investigadores

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

La creadora de contenido ha hablado sobre las diferencias en el clima entre ambos países durante el periodo estival

Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir

Cuesta menos de dos euros y puede convertirse en la próxima salvación para tus plantas

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Esta receta puede funcionar como postre acompañada de mango maduro, o bien como guarnición de un curry o un guiso de carne picante

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia