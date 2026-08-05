El Ejército traslada literas al CETI de Ceuta para mejorar la habitabilidad en el recinto

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Ceuta, 5 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas han trasladado este miércoles nuevas literas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para mejorar la habitabilidad para las más de 700 personas que viven en su interior, pese a estar preparado para 512 plazas.

En la actualidad, la mayor parte de los ocupantes del CETI no son personas que entraran en la ciudad el pasado 30 de julio en la entrada masiva por la frontera sino migrantes que habían accedido a Ceuta en los días previos.

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La Delegación del Gobierno ha señalado este miércoles que el CETI estaba colapsado al haber advertido un mayor número de entradas de migrantes a nado una semana antes de que se produjera la entrada masiva.

El CETI ya tenía su capacidad cubierta hace diez días, lo que había motivado que al menos 400 personas estuvieran en sus inmediaciones.

La entrada masiva del 30 de julio ha incrementado y elevado la presencia de personas en el exterior a más de 1.000.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de vigilancia en el entorno del CETI, no permitiendo que los migrantes se asienten en la entrada del recinto.

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Estas personas aguardan ahora en los montes cercanos al CETI, durmiendo a la intemperie, a la espera de poder disponer de plazas en el interior.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez (PP), se ha referido al CETI para calificar la situación como de "caos y desborde". EFE

(foto)