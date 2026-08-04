Wenger asegura que abandonar el proyecto de comercialización del Mundial era necesario

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Madrid, 4 ago (EFE).- El francés Arsene Wenger, director de desarrollo global de la FIFA, ha negado cualquier implicación personal en dicho asunto y ha considerado que abandonarlo "era absolutamente necesario".

Wenger emitió un comunicado para ofrecer "ciertas aclaraciones" por su parte, en el que expone su visión sobre el proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

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Hace unos días la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

El proyecto recibió posteriormente un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las 23 Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó de que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

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A continuación Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

"Junto con mi equipo, superviso el análisis de datos del juego, el centro de formación online de la FIFA, el desarrollo de la formación de jóvenes a través de 60 academias repartidas por 60 países donde más se necesitan y las competiciones juveniles en todo el mundo", indicó Wenger.

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"No participé en la elaboración de este plan estratégico y me enteré de este proyecto a través de los medios de comunicación. La decisión de abandonar este proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", aseguró el francés, también asesor técnico de la International Board (IFAB). EFE